Pablo Echarri habló del inicio de su relación con Natalia Oreiro: "Me acompañaba a tomar el colectivo"

Lo cierto es que nunca hubo una confirmación definitiva sobre los motivos de la ruptura. Y, en ese contexto, las palabras de Pablo Echarri refuerzan una idea clara: más allá de los rumores, la historia quedó en el pasado. Con el paso del tiempo, ambos tomaron caminos distintos. El actor mantiene desde hace años una relación con Nancy Dupláa, mientras que Natalia Oreiro formó su familia junto a Ricardo Mollo.