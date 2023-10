El sorpresivo nombre que convocó para trabajar el ex de Fátima Florez

Quién es el actor que trabajará con Norberto Marcos

Según lo que contó Juan Etchegoyen, el actor que recibió una propuesta de Norberto Marcos es Benjamín Vicuña. “Quiero contarles que hoy intercambié algunos mensaje con Benjamín Vicuña y me confirmó la propuesta laboral que recibió de Norberto Marcos, el ex de Fátima Flórez”, comenzó diciendo el periodista.

Luego, agregó: "Benjamín muy generoso me respondió, no solamente me dijo que efectivamente el contacto existió sino que también me dio sus sensaciones del proyecto dándome detalles". Tras esto, Etchegoyen leyó qué fue lo que le escribió Vicuña al respecto: "Hola Juan, tuvimos una conversación por un proyecto muy grande para España y Argentina. Pero todavía estamos buscando el tiempo y las fechas. No es fácil".

vicuña ex de fatima florez

Ante la respuesta de Vicuña, Juan Etchegoyen fue por más y le preguntó si ve factible que este proyecto verdaderamente suceda. "Por ahora es muy difícil por mis compromisos", respondió el actor.