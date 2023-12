Fátima Florez habló tras el triunfo de Javier Milei

Además, a días de estrenar su show en Mar del Plata, la comediante dijo: "Hay una preventa muy buena, así que la gente está con ganas de pasarla bien. Vamos a presentarlo a partir del 26 de diciembre, en el teatro Roxy. Es un show familiar, como siempre. Vamos a abrir con Taylor Swift".

Embed - Fátima Florez rompió el silencio tras el triunfo de Javier Milei

También Fátima contó que ya no imitará a Moria Casan, con quien se encuentra distancia. "Vamos renovando el show. No tiene ninguna connotación de ningún tipo. Se va a aggiornando. Es un personaje hermoso, pero estamos renovando", afirmó.

Por otro lado, el cronista le preguntó si se siente primera dama, y Fátima le contestó: "¿Siempre vamos a hablar de lo mismo? Me conocen hace muchos años, me conocen como artista. Me encanta y saben que amo a Javier, me encanta ser su novia. Lo quiero mucho, estoy muy enamorada".