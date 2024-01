Toda la verdad sobre el enojo de Fátima Florez con Mirtha Legrand

El periodista aseguró que el problema se filtró porque "Fátima se confundió de chat, se lo quiso decir a su asistente personal y lo compartió en el chat del grupo donde están todas las personas de su espectáculo y alguien de ahí lo filtra”.

Qué pasó entre Fátima Florez y Mirtha Legrand

fatima florez mirtha legrand

“Me contaban que esa primera reacción de Fátima fue lapidaria contra Mirtha, a mí me mandaron todo lo que dijo pero prefiero no ahondar, por eso me atrevo a decir que es escandaloso todo lo qué pasó, ni en 10 años de temporada hubo algo tan fuerte para mí”, expresó el presentador.

Y reflexionó: “Habrá que ver cómo sigue todo pero se vivieron momentos de tensión, ahora aseguran que Mirtha irá a verla a Fátima antes que a Bossi, hasta que no lo vea no lo creeré”.

Por último, resaltó: “El día que fue Milei al programa de Mirtha, Fatima pensó que ella también iba a estar en la mesa, se preparó, se maquilló y al final quedó atrás de cámara, cosa que tampoco le habría gustado, quedar en segundo plano”.