Fede Bal busca pareja con una app de citas

fede bal app de citas

El hijo de Carmen Barbieri confesó que usa una app de citas y tiene "mucho match". Reveló: "Muchos me dicen, no te creo que sos vos" y que todavía no se vió con nadie.

"Yo se que mi fuerte no es la facha, mido un metro sesenta y tres, gordito con tatuajes, no creo que ese sea mi principal atractivo. Creo que cuando me vinculo con alguien hago sentir bien a la gente", detalló.

Fer Dente leyó la descripción del perfil: "Soy un actor y conductor de TV nacido en Buenos Aires, Argentina. En este momento conduzco uno de los programas líderes de viajes de mi país. ¿Es el mejor trabajo del mundo? Sí, lo es".

Bal reveló que su perfil tiene fotos inéditas y que está en inglés porque no lo usa en el país.

Sobre la posibilidad de hacer una nueva pareja, el conductor dijo: "La monogamia no tiene efectos en mí, no me sale, no soy feliz al vivir una relación en pareja donde la monogamia no la puedo sostener”.