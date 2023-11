Fede Bal confirmó que está nuevamente en pareja: quién es la mujer que robó su corazón

“Fede Bal me está hablando y me pone te quiero contar que estoy de novio, y mi novia es Flor Diaz. Estamos de novios y te lo digo porque no quiero que me vinculen con nada que ver”, informó Pepe Ochoa.

Se trata de una bailarina y coreógrafa del Bailando, con quien Fede estuvo de viaje recientemente en Cancún y a partir de ahí comenzaron los rumores que finalmente fueron confirmados.

Por su parte, ella se comunicó por mensaje con la angelita Maite Peñoñori y ella replicó sus palabras al aire. "Me acaba de contestar Flor, se pusieron de acuerdo. Me dice: estamos juntos así que debe ser por eso que nos vieron en Cancún”.