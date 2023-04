El like de Fede Bal que sembró dudas sobre su situación actual: "Falta de deseo sexual"

publicación fede bal.jpg

Ahora bien, en medio de su soledad, Fede Bal dio un like a un posteo del diario Clarín que fue advertido por Juan Etchegoyen de Mitre Live, quien no dudó en hacer eco de ese detalle. "La falta de deseo sexual en los hombres está relacionada con un desequilibrio químico", se podía leer en el título de la nota del reconocido diario que tenía el "me gusta" de Fede, en lo que podría significar una identificación con la noticia que hace referencia a la falta de líbido en los varones.

Tenga o no que ver con su presente íntimo, está claro que Bal se está tomando un tiempo para repensar su vida y cómo encarar sus relaciones de aquí en más, dado que ya ha lastimado a varias mujeres por sus sucesivas infidelidades.

Por ello, Ángel De Brito reveló recientemente que el actor tomó una seria decisión luego del escándalo con su última ex novia: "Él reconoce que metió la pata, pero se la banca y admite que ya le pasó muchas veces. No son palabras textuales, pero me dijo más o menos que es un poco su esencia... Lo que me dijo es que no va a tener más novias. No quiere poliamor porque no se banca que su novia esté con otro. Entonces, va a tener relaciones libres", compartió el conductor de LAM, en lo que significó una charla de almuerzo con el hijo de Carmen.