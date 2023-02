Fede Bal justificó sus infidelidades y habló de la ruptura con Sofía Aldrey

"Tristemente estoy acostumbrado a que esto pase en mi vida. No me sorprende ni me angustia. La angustia que tengo es por la separación y por la forma en la que fue", expresó Fede Bal, para luego justificar por qué calló en la infidelidad: "En este momento, ella y yo estamos bien como estamos, sin tener un vínculo. El vínculo se rompió por muchos lados".

La decisión de Fede Bal tras separarse de Sofía Aldrey

A pocos días de haberse separado de Sofía Aldrey tras tres años de relación, Fede Bal tomó una drástica decisión, que deja en claro que es lejana la posibilidad de una reconciliación.

El hijo de Carmen Barbieri eliminó de su perfil en Instagram todas las fotos que tenía con su novia. La joven marplatense también hizo lo mismo en su cuenta en dicha red social.

Además, Sofía dejó de seguir al protagonista de Kinky Boots. Fede, en tanto, respondió de igual manera, aunque todavía sigue al perfil profesional de su ex, dedicado a todo relacionado a su trabajo como maquilladora.

La joven marplantese terminó su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri porque encontró chats comprometedores con otras mujeres. Claudia Albertario y Estefi Berardi fueron señalas porque aparecieron mensajes de ellas con el actor.