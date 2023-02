La fuerte decisión de Fede Bal en medio de la escandalosa separación de Sofía Aldrey

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCoQifFrpA0h%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAK7KESRDDOCEZCUd2bUjHtY6a2W7tPTr1396Lf7E0iE1ZAKnRBceSkq5ZCKA0w1MlF1tqhFePkAdlZC9vzu3RGwrmRDsfiUUFjEUNfUwg7fHRJRZBgJkkCTjcb1M4MCsTrUQz2OgGjfvXyQSWSNYIx4FPJd61AAZDZD View this post on Instagram A post shared by Federico Bal (@balfederico)

"Él ya termina 'Kinky Boots' en marzo y se va con 'Resto del Mundo'", sostuvo la panelista sobre el devenir laboral del actor. Y además, aclaro: "Le pregunté a Ricky Pashkus si tienen reemplazante porque él deja la obra porque tenía el compromiso. Ellos todavía no saben quien será".

Mientras tanto, Sofía Aldrey no tuvo piedad con Fede Bal y le pegó con todo a su ahora expareja: "Estoy muy triste. Es un manipulador -por Fede Bal- que da vuelta todo, como hizo en estos cuatro años con Sol (Báez)".

Además, sobre los chats con Estefi Berardi disparó: "Yo no tengo por qué mentir, qué gano con esto. No quiero fama, ni estar en la tele. No tengo nada contra Estefi, son tantas que es una más del montón. Solo quiero que se sepa la verdad, esto no es un simple chusmerío de cuernos, es algo patológico de alguien que hace mucho daño".