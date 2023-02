Los supuestos chats hot de Fede Bal con Lourdes Sánchez y Flor de la V

"Habrá un programa de TV que quien lo conduce deberá decir que los chats son propios", lanzó en clara alusión a Flor de la V.

Más tarde fue el momento del rumor de un flirteo entre el hijo de Cármen Barbieri y una famosa pronta a contraer matrimonio. "Que no se suspenda ningún casamiento por un chat", lanzó.

"No creo que se suspenda porque no es motivo y hay que ver qué se hizo del otro lado porque traición con traición se paga", retrucó Mariana Brey quien conoce a Lourdes Sánchez. "En mi mundo si me engañás te engaño", lanzó la periodista en lo que sería una alusión a la bailarina correntina.

Falsos chats hot de Fede Bal con Lourdes Sánchez

En Twitter Argentina se filtró un chat de Lourdes Sánchez con alguien que sería Fede Bal. "Es falso", sentenció Ángel de Brito quien tuvo como panelista a la futura esposa del Chato Prada.

Lourdes Sánchez fue pareja de Fede Bal en el Bailando de ShowMatch.