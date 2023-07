El insólito cruce de Federico Bal con una seguidora en Twitter: "Me pagan..."

La usuaria de Twitter fue irónica y escribió: "Ahora debe ser científico o físico nuclear". Federico Bal no lo dejó pasar y le respondió de manera tajante: "No, soy conductor de tv, y me pagan por conocer el mundo aunque no la puedas creer".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbalfederico%2Fstatus%2F1683474296713117699&partner=&hide_thread=false No, soy conductor de tv, y me pagan por conocer el mundo aunque no la puedas creer https://t.co/RLfTNVWUbr — Federico Bal (@balfederico) July 24, 2023

Arrepentida quizás, la internauta reculó y le respondió al hijo de Carmen Barbieri con muy buena onda: “¡Todos quisiéramos tener tu trabajo! Abrazo”. Sin embargo, el posteo se volvió viral y se llenó de respuestas de otros usuarios, que aprovecharon para burlarse de Federico.