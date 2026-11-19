La noticia se conoció este jueves a través de Pepe Ochoa. Según reconstruyó el periodista, el accidente ocurrió el sábado pasado, en el tramo de la Ruta 5 comprendido entre 9 de Julio y Carlos Casares. El vehículo en el que viajaba el joven intentó adelantar a un camión, pero durante la maniobra advirtieron que otro automóvil circulaba en sentido contrario. Ante el riesgo de protagonizar un choque frontal, el conductor tuvo que realizar una brusca maniobra para esquivarlo y terminó desviándose hacia la banquina.