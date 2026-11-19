Felipe Fort sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 5: cómo está de salud
Felipe Fort protagonizó un siniestro vial cuando viajaba junto a su novia y dos amigos rumbo a Carlos Casares.
Felipe Fort protagonizó un accidente automovilístico en la Ruta Nacional 5 que pudo haber terminado en una tragedia. El hijo del recordado empresario Ricardo Fort viajaba junto a su novia y dos amigos rumbo a una quinta en Carlos Casares cuando una peligrosa maniobra para sobrepasar a un camión provocó que la camioneta terminara sobre la banquina. Pese a la violencia de la situación, los cuatro ocupantes salieron ilesos y no necesitaron asistencia médica.
La noticia se conoció este jueves a través de Pepe Ochoa. Según reconstruyó el periodista, el accidente ocurrió el sábado pasado, en el tramo de la Ruta 5 comprendido entre 9 de Julio y Carlos Casares. El vehículo en el que viajaba el joven intentó adelantar a un camión, pero durante la maniobra advirtieron que otro automóvil circulaba en sentido contrario. Ante el riesgo de protagonizar un choque frontal, el conductor tuvo que realizar una brusca maniobra para esquivarlo y terminó desviándose hacia la banquina.
"No se mataron de pedo", describió Ochoa al reconstruir el momento de tensión que atravesaron los ocupantes de la camioneta. Un detalle importante es que Felipe no estaba al volante: viajaba en el asiento trasero junto a su novia, mientras que adelante iban dos amigos, uno de los cuales conducía el vehículo. Los cuatro se dirigían a una propiedad que tienen en la zona de Carlos Casares cuando se produjo el siniestro vial.
Cómo está Felipe Fort después del accidente en la Ruta 5
Ante la preocupación que generó la noticia, Pepe Ochoa se comunicó con César Carozza, abogado y representante de la familia Fort, para conocer el estado de salud de los involucrados. La respuesta fue tranquilizadora: tanto Felipe como su novia y los dos amigos que los acompañaban estaban en perfectas condiciones y no habían sufrido lesiones.
"Me dijo que estaban bien, que no se hicieron nada, no tuvieron ni un rasguño", transmitió el periodista sobre la conversación con Carozza. De esta manera, el hijo de Ricardo Fort se encuentra fuera de peligro y el accidente no dejó consecuencias físicas para ninguno de los cuatro ocupantes.
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