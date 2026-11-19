Norberto Marcos fue operado de un pulmón y permanece en terapia intensiva: cómo sigue
El exmarido y representante de Fátima Florez fue sometido a una videotoracoscopia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.
La salud de Norberto Marcos continúa generando preocupación. El productor teatral y expareja de Fátima Florez fue operado por un cuadro pulmonar y permanece internado en terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron novedades alentadoras sobre su evolución.
El encargado de brindar detalles fue el doctor Guillermo Capuya, quien habló este jueves en La mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por El Trece, y confirmó que Marcos fue sometido a una videotoracoscopia el miércoles y que toleró bien el procedimiento. "Estuvo sin problema después de la cirugía y está estable ahora en terapia", explicó el especialista. Además, aclaró que el productor no necesita asistencia respiratoria ni requiere oxígeno.
La intervención se realizó después de varios días de internación y de distintos estudios que no habían logrado determinar con precisión qué provocaba el malestar del productor. Capuya explicó que los médicos detectaron imágenes anormales en uno de los pulmones de Marcos y un cuadro compatible con un derrame pleural, una acumulación de líquido entre el pulmón y la pared torácica.
El procedimiento al que fue sometido se conoce como videotoracoscopia y permite observar el interior del tórax mediante una pequeña cámara introducida a través de una incisión. "Se hizo en el día de ayer una videotoracoscopia", precisó el médico, quien también buscó aclarar que no se trató de una cirugía de urgencia ni de una situación en la que estuviera comprometida su vida de manera inminente.
Por el momento, los profesionales continúan investigando el origen de la infección. Para eso, Marcos recibe antibióticos de amplio espectro, mientras se realizan los estudios necesarios para identificar el microorganismo que podría estar provocando el cuadro.
"Todavía no está determinado bien qué es lo que tiene. No parece nada, digamos, maligno", sostuvo Capuya durante el programa. La prioridad del equipo médico es establecer qué provocó las alteraciones pulmonares para definir cómo continuará el tratamiento.
Cómo sigue la salud de Norberto Marcos, ex de Fátima Florez
Aunque permanece en terapia intensiva, la evolución inmediata de Norberto Marcos después de la intervención fue favorable. El médico insistió en que se encuentra estable y que no necesita respirador ni oxígeno suplementario. "Seguramente en pocos días sabremos bien qué es lo que tiene", anticipó el especialista, que también contó que el productor había atravesado varios episodios de dolor antes de que los médicos detectaran la afección pulmonar.
En un primer momento, Marcos había consultado por distintas molestias y se llegó a sospechar de un posible problema renal. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada luego de los estudios correspondientes. La situación cambió cuando regresó al sanatorio porque continuaba sintiéndose mal.
En esa nueva evaluación aparecieron las imágenes pulmonares que llevaron al equipo médico a profundizar los estudios y avanzar con la intervención. Por ahora, no hay una fecha confirmada de alta y los profesionales siguen de cerca su evolución para determinar los próximos pasos del tratamiento.
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