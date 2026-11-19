"Todavía no está determinado bien qué es lo que tiene. No parece nada, digamos, maligno", sostuvo Capuya durante el programa. La prioridad del equipo médico es establecer qué provocó las alteraciones pulmonares para definir cómo continuará el tratamiento.

Cómo sigue la salud de Norberto Marcos, ex de Fátima Florez

Aunque permanece en terapia intensiva, la evolución inmediata de Norberto Marcos después de la intervención fue favorable. El médico insistió en que se encuentra estable y que no necesita respirador ni oxígeno suplementario. "Seguramente en pocos días sabremos bien qué es lo que tiene", anticipó el especialista, que también contó que el productor había atravesado varios episodios de dolor antes de que los médicos detectaran la afección pulmonar.

En un primer momento, Marcos había consultado por distintas molestias y se llegó a sospechar de un posible problema renal. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada luego de los estudios correspondientes. La situación cambió cuando regresó al sanatorio porque continuaba sintiéndose mal.

En esa nueva evaluación aparecieron las imágenes pulmonares que llevaron al equipo médico a profundizar los estudios y avanzar con la intervención. Por ahora, no hay una fecha confirmada de alta y los profesionales siguen de cerca su evolución para determinar los próximos pasos del tratamiento.