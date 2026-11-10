Felipe Fort sorprendió repartiendo chocolates y alfajores en plena misa del papa León XIV
El joven fue visto entre los presentes durante la celebración del lunes en Buenos Aires, donde compartió productos de su empresa familiar.
La visita del papa León XIV a la Argentina dejó distintas postales que trascendieron lo estrictamente religioso. Una de ellas tuvo como protagonista a Felipe Fort, quien estuvo presente en la multitudinaria misa que el sumo pontífice encabezó el lunes en Buenos Aires y sorprendió con un gesto particular: repartió chocolates y alfajores entre los fieles.
Los productos que entregó pertenecen a la empresa de su familia, por lo que su presencia también tuvo un vínculo directo con la reconocida compañía chocolatera. El joven compartió las golosinas con las personas que se encontraban en el lugar, en una escena que llamó la atención durante la celebración.
El encuentro religioso se desarrolló en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y fue uno de los acontecimientos centrales de la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987. La convocatoria superó todas las expectativas: alrededor de dos millones y medio de personas se acercaron para participar de la jornada.
La multitudinaria misa del papa León XIV en Buenos Aires
La celebración comenzó a las 11.30 y estuvo marcada por una enorme movilización de fieles que llegaron desde distintos puntos del país. Antes de la misa, León XIV recorrió parte de la avenida Del Libertador a bordo del papamóvil, mientras saludaba a las personas que se habían congregado para verlo de cerca.
Durante la ceremonia, el pontífice brindó una homilía centrada en el papel de las familias en la sociedad y en los desafíos que atraviesan en la actualidad. También hizo referencia a problemáticas como las dificultades económicas, la precariedad laboral, la violencia doméstica y las adicciones.
Temas
Te puede interesar
La CGT publicó una carta abierta al papa León XIV reivindicando el trabajo, la justicia social y el diálogo
Las Más Leídas
Dejá tu comentario