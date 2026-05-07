Yipio de Gran Hermano reapareció en redes y aseguró que volverá para "cerrarles el cul... a todos"

Por otro lado, se refirió a los rumores en contra de su pareja: "Estoy escuchando un montón de estupideces, que no me voy a enfocar en eso porque no vale la pena. Tengo mi hija, que es la que pidió que saliera. Y tengo a mi vieja en una situación que la verdad me gustaría no tener y no tener que ocuparme. Pero no me queda otra. No podría estar adentro de la casa sabiendo que mi madre está mal".

Y añadió: "Obviamente de la manera que sea voy a seguir siendo parte del programa porque estoy súper agradecida a Telefe, a Kuarzo, a Gran Hermano, a Santiago del Moro y a toda la gente que conlleva el programa. Y súper agradecida a toda la gente que me bancó".

"Voy a hacer todo lo posible por solucionar y porque mi madre esté bien. Para yo poder entrar de vuelta tranquila. Y dirán, qué loco, ya se está poniendo a pensar en eso, pero mi cabeza va a 200.000 por hora en este momento", continuó.

Finalmente, se sinceró por completo: "La realidad es que bien no está. No está grave, no se va a morir. Pero desde que yo entré hasta ahora, ya no camina igual. No quiere comer. Y está muchísimo más flaca. Voy a afrontar esto como lo afronto siempre, a ovarios y risas. Y les prometo que voy a tratar de seguir con todo. Los amo".

yipio reapareció

La otra publicación de Yipio que encendió las alarmas

Con una foto de su mamá, la humorista escribió: "Hablar estupideces es gratis. Logro que esta mujer quede en las mejores manos y vuelvo a cerrarles el culo. Hay gente que habla y parece que nunca tuvieron familia o les hace falta un abrazo", sumó.

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