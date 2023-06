Fernanda Iglesias reveló por qué volvió a la Argentina

Por qué Fernanda Iglesias volvió a la Argentina

Al ser consultada por lo que le decía su hijo de 12 años, que se había quedado en la Argentina junto a su padre, expresó: "Mi hijo es espectacular, lo que maduró en estos tres meses no se puede creer. Al no estar se empezó a cambiar solo para ir a la escuela, se hacía la leche solo, volvió solo del colegio, se empezó a tomar el colectivo, se iba con lo amigos al parque, cosas que jamás hacía. El iba en el auto y no tenía idea por que calles iba".

"Él me dijo un día por chat: 'me encanta esta libertad'. Y yo un día le dije llorando: 'perdoname porque me fui. Y él me dijo: 'ay, no, mamá, por favor, no digas eso, ya nos vamos a volver a ver'", agregó.

Por último, la periodista de espectáculos confesó: "Pensé que lo iba a aguantar y no lo aguanté, y no me da vergüenza decirlo. Me acuerdo de que fueron como tres semanas en las cuales estaba cada vez peor, y mi marido me decía: 'por qué no buscás asistencia, llamás a un psiquiatra, un psicólogo'. No es tan fácil en España, me daban turno para septiembre, bastante complicado me resultó eso. Lloraba mucho, no podía hacer nada, realmente estaba paralizada".