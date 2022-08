Barby Franco se sinceró sobre su relación con las hijas de Fernando Burlando

“De ambas partes nos costó mucho llevarnos bien, pero nos esmeramos, y ellas son educadas y son un amor, nos llevamos muy muy bien”, afirmó en diálogo con La Once Diez.

Qué pasó entre las hijas de Fernando Burlando y Barby Franco

Después de que se supiera que Fernando Burlando y Barby Franco esperan una niña, el abogado detalló cómo fue el momento en que se lo comunicó a sus hijas de 28 y 30 años, frutos de su primer matrimonio con María Gabriela García Girotti.

El abogado expuso que “como toda noticia de estas características genera una serie de interrogantes". "Me junté a almorzar con las chicas y fue una noticia pesada, fue una noticia fuerte pero de alguna manera se fueron amalgamando y se acomodaron con sus inquietudes", dijo en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y continuó: "Se quedaron totalmente sorprendidas; un poquito de celos, de inseguridad, si bien son grandes yo he dedicado mi vida para las dos y ahora dejo un poquito para la que viene, que te garantizo que es un terremoto, ya tiene problemas de conducta, no para de moverse en el vientre, va a ser como Barby”, se sinceró.

Por último, indicó: "Ya llevamos 11 años con Barby, ella siempre tuvo ese deseo de ser mamá, nunca vi a una Barby tan contenta como ahora”, completó el abogado.