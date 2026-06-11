La inflación de mayo fue del 2,1%
De acuerdo al informe del INDEC, la inflación registró una desaceleración con respecto a abril, cuando la marca fue 2,6%. Celebra el Gobierno.
Según la información publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de mayo fue del 2,1%, representando un descenso con respecto al número ofrecido en abril, que ubicó al Índice de Precios al Consumidor en 2,6%. De esta manera, acumuló un alza de 14,7% en lo que va del 2026.
Este número resulta significativo para el gobierno de Javier Milei, que insiste con la inflación cero, la cual cree que logrará para agosto.
En mayo, la inflación en la Ciudad fue del 2,1% y marcó una nueva desaceleración
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) informó este lunes que en mayo la inflación porteña se desaceleró por segundo mes consecutivo al 2,1% desde el 2,5% registrado en abril y el pico del 3% en marzo pasado.
De esta manera los precios en la Ciudad ya subieron un 14% en lo que va del año y un 33,1% en los últimos 12 meses.
En esta nueva desaceleración de la inflación influyeron los precios de los estacionales que en mayo prácticamente no registraron variaciones. Por el contrario, los servicios subieron otro 2,2% el mes pasado mientras que los bienes hicieron lo propio en un 2,1%.
"Educación" y "Salud", fueron las dos divisiones que más aumentaron en el mes, con subas del 3,1% y el 3% respectivamente, motivados por avances en las cuotas de los colegios privados y la medicina prepaga. El rubro "Alimentos y bebidas" saltó 2,8%, con influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.
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