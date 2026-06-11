La inflación de mayo fue del 2,1%

De esta manera los precios en la Ciudad ya subieron un 14% en lo que va del año y un 33,1% en los últimos 12 meses.

En esta nueva desaceleración de la inflación influyeron los precios de los estacionales que en mayo prácticamente no registraron variaciones. Por el contrario, los servicios subieron otro 2,2% el mes pasado mientras que los bienes hicieron lo propio en un 2,1%.

"Educación" y "Salud", fueron las dos divisiones que más aumentaron en el mes, con subas del 3,1% y el 3% respectivamente, motivados por avances en las cuotas de los colegios privados y la medicina prepaga. El rubro "Alimentos y bebidas" saltó 2,8%, con influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.

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