Fuerte denuncia de la ex pareja de Fernando Carrillo contra el actor: qué pasó

Carrillo ya era padre de Ángel Gabriel, fruto de su relación con Margiolis Ramos, con quien mantiene problemas legales.

"Me comuniqué con Margiolis Ramos y me dice que ellos tienen un hijo común y, desde 2017, no lo ve", indicó la panelista Fernanda Iglesias en LAM.

"No paga la cuota alimentaria. No se hace cargo de nada", aseguró Iglesias, sobre los gastos de manutención del menor.

Según informó Iglesias, Carrillo no puede ingresar a Estados Unidos debido a este conflicto judicial: "Esto está judicializado y no puede entrar a Estados Unidos porque es un delito penal no pagar la cuota alimentaria de los hijos".

A esto se le sumó otra denuncia por abuso sexual: "Tuvo una probation porque una empleada de un hotel lo acusó de abuso sexual. Ella dijo que él quiso besarla en la boca a la fuerza. Él dijo que se sometió a la probation porque no tenía ganas de que 'Estados Unidos encarcele a otro latino más'", explicó la panelista al respecto.