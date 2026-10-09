Feroz respuesta de Mauro Icardi luego de que Wanda Nara lo tildara de "psiquiátrico"
El futbolista reaccionó a las declaraciones de su exesposa sobre el divorcio en Italia y publicó un contundente descargo en sus redes sociales.
La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo después de que la Justicia italiana dictara la sentencia de divorcio de la expareja. Lejos de ponerle fin a los enfrentamientos públicos, la resolución judicial volvió a despertar fuertes cruces entre ambos, esta vez a través de las redes sociales.
Todo comenzó cuando Wanda Nara habló con Los Profesionales de Siempre (El Nueve) sobre la decisión judicial y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: "Yo sólo quería divorciarme de este psiquiátrico".
Las declaraciones de la conductora no pasaron inadvertidas para el delantero, quien utilizó su cuenta de X para responderle públicamente y cuestionar sus dichos.
La respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras tildarlo de "psiquiátrico"
En su publicación, Icardi hizo referencia a un supuesto resultado de una evaluación psicológica de Wanda, aunque no acompañó su mensaje con documentación que permitiera corroborar los datos mencionados.
"Que podemos esperar de alguien que me dice Psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86. Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo", escribió el futbolista.
Sin embargo, su descargo no terminó allí. En un segundo párrafo, el delantero del Galatasaray redobló la apuesta y acusó a su exesposa de difundir información falsa, además de cuestionar a quienes reproducen sus declaraciones.
"Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, hasta cuándo van a mandar a estos chimueros a hablar de mí? Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre", agregó.
La reacción de Mauro Icardi después de que Wanda Nara hablara de su divorcio
El enfrentamiento se produjo luego de que trascendiera la resolución de la Justicia italiana que puso fin al matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes atravesaron un extenso proceso de separación marcado por diferentes conflictos personales y judiciales.
Tras conocerse la sentencia, ambos volvieron a quedar en el centro de la atención mediática por sus declaraciones públicas. Mientras Wanda se refirió a su deseo de terminar legalmente con el vínculo, el futbolista eligió responder con un mensaje cargado de reproches.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de su publicación fue la referencia a una supuesta prueba psicológica, cuyos resultados mencionó para cuestionar la credibilidad de su exesposa. Sin embargo, las afirmaciones del delantero corresponden a su versión personal y no permiten establecer conclusiones sobre la salud mental de Wanda Nara.
De esta manera, lo que parecía ser el cierre de una etapa en la historia de la expareja terminó dando lugar a un nuevo enfrentamiento público. Aunque el divorcio ya fue resuelto en Italia, las diferencias entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúan generando repercusiones.
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