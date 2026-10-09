Feroz respuesta de Mauro Icardi luego de que Wanda Nara lo tildara de "psiquiátrico"

Sin embargo, su descargo no terminó allí. En un segundo párrafo, el delantero del Galatasaray redobló la apuesta y acusó a su exesposa de difundir información falsa, además de cuestionar a quienes reproducen sus declaraciones.

"Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, hasta cuándo van a mandar a estos chimueros a hablar de mí? Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre", agregó.

La reacción de Mauro Icardi después de que Wanda Nara hablara de su divorcio

El enfrentamiento se produjo luego de que trascendiera la resolución de la Justicia italiana que puso fin al matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes atravesaron un extenso proceso de separación marcado por diferentes conflictos personales y judiciales.

Tras conocerse la sentencia, ambos volvieron a quedar en el centro de la atención mediática por sus declaraciones públicas. Mientras Wanda se refirió a su deseo de terminar legalmente con el vínculo, el futbolista eligió responder con un mensaje cargado de reproches.

Wanda Nara vs. Mauro Icardi

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su publicación fue la referencia a una supuesta prueba psicológica, cuyos resultados mencionó para cuestionar la credibilidad de su exesposa. Sin embargo, las afirmaciones del delantero corresponden a su versión personal y no permiten establecer conclusiones sobre la salud mental de Wanda Nara.

De esta manera, lo que parecía ser el cierre de una etapa en la historia de la expareja terminó dando lugar a un nuevo enfrentamiento público. Aunque el divorcio ya fue resuelto en Italia, las diferencias entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúan generando repercusiones.