Wanda Nara, tras la separación legal de Mauro Icardi: "Yo sólo quería divorciarme de este psiquiátrico"

Sin embargo, más allá de sus cuestionamientos, Wanda aseguró que no apelará la sentencia, pese a que todavía existe la posibilidad de recurrir a una instancia superior.

“Pero yo no voy a apelar”, sostuvo la conductora, según el intercambio difundido en el programa. En ese sentido, se explicó que la Corte de Casación puede revisar si la ley fue aplicada correctamente, aunque no vuelve a analizar los hechos del expediente.

“Estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”, fue otra de las frases que la periodista le atribuyó durante su intervención.

Qué dijo Wanda Nara sobre los reclamos económicos rechazados por la Justicia italiana

La resolución judicial también incluyó definiciones sobre los pedidos económicos que la empresaria había realizado durante el proceso de divorcio.

Entre ellos, Wanda había solicitado una compensación económica y una cuota mensual de 250.000 euros, pero ambos planteos fueron desestimados por el Tribunal de Milán.

Según explicaron en Los profesionales de siempre, la magistrada consideró que la conductora cuenta con ingresos y recursos económicos suficientes para mantenerse por sus propios medios, por lo que no correspondía establecer una prestación mensual a su favor.

Mauro Icardi y Wanda

Asimismo, durante el programa señalaron que la Justicia italiana tampoco hizo lugar al planteo relacionado con una presunta infidelidad durante el matrimonio.

Otro de los puntos que se conocieron estuvo vinculado con los gastos del proceso. De acuerdo con la información difundida, Wanda deberá pagar 5.200 euros en concepto de costas judiciales, mientras que otros gastos serán afrontados por ambas partes.

No obstante, una de las cuestiones más importantes de la resolución está relacionada con las dos hijas que tienen en común.

Según detallaron en el ciclo de El Nueve, los asuntos vinculados con la residencia de las menores, su manutención y la cuota alimentaria deberán resolverse ante la Justicia argentina, por lo que esos aspectos continuarán siendo tratados en el país.

El fuerte mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi tras conocerse el divorcio

Más allá de las cuestiones económicas, Wanda también se refirió al desgaste que le habría provocado el enfrentamiento judicial con su expareja y manifestó su deseo de terminar definitivamente con los conflictos relacionados con el matrimonio.

En ese contexto, la cronista reprodujo otra de las expresiones de la empresaria: “Yo no puedo estar con una persona litigando que todavía no me suelta”.

Además, según lo transmitido durante el programa, Wanda sostuvo que el futbolista debería realizar terapia y cuestionó su comportamiento durante el proceso de separación.

La conductora insistió en que su principal objetivo era conseguir el divorcio y dejar atrás el vínculo matrimonial, independientemente de las determinaciones económicas adoptadas por el tribunal.

Finalmente, Wanda remarcó que espera que Icardi continúe cumpliendo con sus obligaciones como padre de las dos hijas que comparten, más allá de que su relación de pareja haya llegado a su fin. “Que se haga cargo como padre y que se haga cargo también de su responsabilidad de padre”, fue el pedido que transmitió mediante la periodista.

De esta manera, mientras Mauro Icardi celebró públicamente el fallo de la Justicia italiana por el rechazo de los reclamos económicos, Wanda Nara dejó en claro que su mayor satisfacción es haber conseguido la disolución legal del matrimonio, aunque todavía quedan cuestiones familiares que deberán resolverse en Argentina.