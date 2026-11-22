Por su parte, la China y Mauro eligieron compartir una postal de ambos a solas, en medio de un paisaje campestre. La pareja disfrutó de la escapada en Uruguay, lejos de Buenos Aires, donde quedaron los conflictos judiciales que volvieron a tomar protagonismo tras la escandalosa jornada que involucró a Wanda Nara y Martín Migueles, en el marco de la denuncia por golpes de parte de su hija mayor.

Para la ocasión, Suárez optó por un conjunto compuesto por una falda larga estampada con dibujos de caballos. Icardi, en cambio, apostó por un estilo más relajado: llevó una remera blanca y zapatillas del mismo tono.

Vicuña tampoco pasó por alto la celebración en sus redes sociales. El actor publicó una historia en la que dejó ver parte del salón donde se desarrolló la fiesta. En la fotografía se distinguían varias esferas espejadas suspendidas del techo, invitados compartiendo el momento y copas levantadas en señal de brindis. La publicación incluía las menciones a Natalia Antonín y Ever Míguez, además de un corazón.

Otra de las imágenes que aportó detalles sobre la noche fue la que compartió Anita Espasandín. La pareja de Icardi replicó una fotografía grupal que originalmente había publicado Virginia Putignano. Allí se la veía sonriente, con un vestido de tono claro y un bolso pequeño, junto a otros asistentes al casamiento.