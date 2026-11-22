La China Suárez y Mauro Icardi coincidieron con Benjamín Vicuña en un casamiento en Uruguay
La China Suárez y Benjamin Vicuña se cruzaron en la boda de Natalia Antonín y Ever Míguez, quienes forman parte del círculo de amistades que ambos comparten.
Aunque mantienen una relación atravesada por distintos episodios de tensión, Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a compartir un espacio, esta vez lejos de las cámaras y de las redes sociales. Los actores asistieron al mismo casamiento en Carmelo, Uruguay, acompañados por sus respectivas parejas: Mauro Icardi y Anita Espasandín. La coincidencia salió a la luz gracias a Vicky Braier, conocida popularmente como Juariu, quien recopiló distintas publicaciones de la celebración.
La información comenzó a circular luego de que una usuaria le escribiera a la panelista de Cortá por Lozano para consultarle: “Juariu, necesitamos info si la China está en la misma fiesta que Vicuñaaa”. El mensaje fue publicado durante la noche en una de sus historias de Instagram y despertó la curiosidad de sus seguidores. Poco después, la influencer despejó la duda con una respuesta contundente: “Siii, están en el mismo casamiento”.
Los protagonistas de la celebración fueron Natalia Antonín y Ever Míguez, quienes tienen vínculos de amistad con ambos actores. La diseñadora conoce de cerca tanto a la China como a Espasandín, a quien vistió en diferentes ocasiones. Su relación con la actriz, además, tiene un significado especial: es la madrina de Magnolia, la hija que Suárez tuvo durante su relación con Vicuña.
A medida que avanzaba la fiesta, comenzaron a aparecer distintos registros del festejo en las redes sociales. Una de las fotografías mostraba a un grupo de invitados brindando alrededor de una mesa adornada con flores, bajo una iluminación cálida que acompañaba el clima de celebración.
También se difundió una imagen de un cartel luminoso ubicado entre la vegetación. La decoración llevaba los nombres “NATI & EVER” y la frase: “Celebrando a nuestros amigos”. Ese material fue parte de las publicaciones que permitieron reconstruir quiénes habían formado parte de la reunión y confirmar la presencia de los integrantes de la expareja.
Por su parte, la China y Mauro eligieron compartir una postal de ambos a solas, en medio de un paisaje campestre. La pareja disfrutó de la escapada en Uruguay, lejos de Buenos Aires, donde quedaron los conflictos judiciales que volvieron a tomar protagonismo tras la escandalosa jornada que involucró a Wanda Nara y Martín Migueles, en el marco de la denuncia por golpes de parte de su hija mayor.
Para la ocasión, Suárez optó por un conjunto compuesto por una falda larga estampada con dibujos de caballos. Icardi, en cambio, apostó por un estilo más relajado: llevó una remera blanca y zapatillas del mismo tono.
Vicuña tampoco pasó por alto la celebración en sus redes sociales. El actor publicó una historia en la que dejó ver parte del salón donde se desarrolló la fiesta. En la fotografía se distinguían varias esferas espejadas suspendidas del techo, invitados compartiendo el momento y copas levantadas en señal de brindis. La publicación incluía las menciones a Natalia Antonín y Ever Míguez, además de un corazón.
Otra de las imágenes que aportó detalles sobre la noche fue la que compartió Anita Espasandín. La pareja de Icardi replicó una fotografía grupal que originalmente había publicado Virginia Putignano. Allí se la veía sonriente, con un vestido de tono claro y un bolso pequeño, junto a otros asistentes al casamiento.
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