La empresaria continúa con la estrofa: “Ya no estás con tus amigos. Y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón”. Luego, al llegar al siguiente fragmento, dirige la mirada hacia el espejo retrovisor y enfatiza la frase “y solo eras un cagón, y solo eras un botón”.

Además de la elección del tema, otro detalle que llamó la atención fue el texto que acompañó la publicación. Wanda escribió: “A veces princesa y a veces soy esta”, una frase que reforzó el tono desafiante del video.

La medida judicial que consiguió Mauro Icardi contra Martín Migueles

La publicación se conoció poco después de que trascendiera una decisión de la Justicia a favor de Mauro Icardi. El exdelantero del Galatasaray consiguió una medida judicial que establece que Martín Migueles no debe acercarse a él.

En ese contexto, el video de Wanda junto a su novio fue interpretado como una nueva respuesta dentro del prolongado conflicto que mantiene con su exmarido. Una vez más, las redes sociales se convirtieron en el escenario elegido por la empresaria para expresarse en medio de una disputa que también tiene derivaciones judiciales.