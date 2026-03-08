La fuerte condición de la China Suárez para Mauro Icardi de cara a la boda: "Primero que..."

Por el momento, el paso hacia el altar depende de que el divorcio entre Icardi y Wanda Nara quede oficialmente finalizado. Una vez resuelto ese punto legal, la pareja podría comenzar a definir fechas, lugares y los detalles de la ceremonia.

Mientras tanto, quienes siguen de cerca la relación aseguran que ambos mantienen firme la intención de dar ese paso. Si la situación judicial avanza y todo se destraba, el casamiento podría concretarse en los próximos meses, marcando así el inicio de una nueva etapa en la historia entre el delantero y la actriz.