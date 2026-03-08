La fuerte condición de la China Suárez para Mauro Icardi de cara a la boda: "Primero que..."
Se difundió el firme requisito que la actriz le habría planteado al futbolista antes de pensar en el casamiento.
El vínculo sentimental entre China Suárez y Mauro Icardi continúa generando capítulos como una novela turca y, según trascendió en su entorno cercano, la posibilidad de un casamiento entre ambos ya forma parte de las conversaciones de la pareja.
Sin embargo, antes de avanzar hacia el altar habría un requisito fundamental planteado por la actriz, que involucra directamente la situación legal del futbolista con su ex pareja, Wanda Nara.
En distintas ocasiones, el delantero del Galatasaray se refirió públicamente a María Eugenia Suárez como “mi futura esposa”, dejando en claro sus intenciones de formalizar la relación. No obstante, la actriz habría marcado una condición clave antes de dar ese paso.
La información fue comentada por el periodista Santiago Riva Roy en el programa Diario de Mariana (América), donde aseguró que el tema ya fue conversado entre ellos. “Primero que salga el divorcio con Wanda. Después, entre ellos decidirán: ‘Mi amor, ¿qué fecha?’”, señaló.
El proyecto de futuro que imaginan juntos
De acuerdo con lo que circula en su entorno, la pareja ya habría hablado en varias oportunidades sobre cómo imaginan su futuro en común. El casamiento, según comentan personas cercanas, no sería solo una idea sino un objetivo que planean concretar cuando la situación judicial del futbolista quede resuelta.
Por el momento, el paso hacia el altar depende de que el divorcio entre Icardi y Wanda Nara quede oficialmente finalizado. Una vez resuelto ese punto legal, la pareja podría comenzar a definir fechas, lugares y los detalles de la ceremonia.
Mientras tanto, quienes siguen de cerca la relación aseguran que ambos mantienen firme la intención de dar ese paso. Si la situación judicial avanza y todo se destraba, el casamiento podría concretarse en los próximos meses, marcando así el inicio de una nueva etapa en la historia entre el delantero y la actriz.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario