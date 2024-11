Filtran el audio que confirma que Cristian U le pegó a su expareja: "Basura"

En ese sentido, la ex novia de Cristian U, también destacó: "Salgo a aclarar esto porque me veo obligada, a mí me afectó un montón, quiero cortar con las habladurías y quiero pedir disculpas porque no me interesa pertenecer a los medios y mucho menos hablar de estos temas". Pero, más allá de la denuncia no judicial que hizo la mujer, quien fue muy criticada al respecto, ahora hay una autoincriminación al ex hermanito que lo pone en el foco de la tormenta.

Esto es porque se filtró un audio en el que el mismo Cristian cuenta también lo que pasó. “¿Te he levantado la mano? Sí, hija de mil p... Lo hice por las veces que vos me has levantado la mano a mí. Sabés que hay gente de testigo. Le has pegado a tus amigas, sos una violenta de mierda”, se pudo escuchar en el mensaje.

“¿Yo lo soy (violento)? Sí, lo soy. Lo soy por el ambiente de mierda con el que me crié, pero vos sos un perversa hija de pu... que le pegás a los tipos y no te bancás el vuelto. ¿Vos quién carajo sos para pegarle a un tipo? Basura, basura, mierda”, siguió explicando. Las palabras de Cristian no fueron nuevamente difundidas, pero dejaron abiertas las puertas a un escándalo que podría no terminar en la brevedad.