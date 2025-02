Filtran que Santiago Martínez no superó el test psicológico para "Love Is Blind Argentina"

Consultada al respecto en Puro Show, Emily prefirió no responsabilizar a Netflix ni hacer declaraciones sobre el proceso de selección. No obstante, su madre fue tajante y apuntó directamente contra la producción: "Ellos podrían haber evitado que Emily sufriera esta golpiza y el maltrato que padeció durante todo un año".

Pero el dato más impactante llegó cuando reveló información que compromete a la productora: "Tengo entendido, por una fuente interna que no puedo nombrar, que Santiago no pasó el primer test psicológico. Es decir, ellos ya sabían que algo no estaba bien, que no era apto para el programa".

santiago martinez

La causa judicial contra Santiago Martínez

Emily Ceco ampló su denuncia contra Santiago Martínez por violencia de género y declaró ante la justicia este lunes 17 de febrero, acompañada por su abogado, Roberto Castillo. En diálogo con Intrusos, la joven relató: "Fue muy difícil. Me afectó mucho emocionalmente tener que revivir todo". Por su parte, su abogado advirtió: "Esto no fue un hecho aislado, hubo un historial de violencia que culminó en lo que consideramos un intento de homicidio".

Sobre los próximos pasos en la causa, detalló: "El fiscal debe analizar la declaración de Emily y las pruebas aportadas. Luego, definirá la imputación de Martínez, que a nuestro criterio debería ser por tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas".

Por último, Emily contó el motivo que la llevó a hablar públicamente: "Hoy sí pude porque junté coraje. Antes tenía miedo y vergüenza. Aterrorizada de Santiago, creí que en cualquier momento me iba a matar. Pero entendí que si no pedía ayuda, no iba a salir con vida".