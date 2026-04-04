Una de las conductoras más reconocidas confirmó su separación tras dos décadas en pareja: "Contacto cero"
La conductora confirmó la ruptura, dejó la casa que compartían y aclaró: “No hubo infidelidad”. Los detalles en la nota.
Tras más de 20 años en pareja, la histórica conductora de Pasión de Sábado, Marcela Baños, confirmó su separación de Pablo Visiconde y habló abiertamente sobre el difícil proceso que atravesó hasta rearmar su vida. Instalándose en un departamento en Palermo, dejó atrás la casa en Vicente López donde convivieron durante toda su relación.
Al referirse al final del vínculo, fue sincera sobre el impacto emocional que le generó: “Fue difícil, sí, sí, muy difícil. Ahora estoy bien, pero los primeros meses fueron duros. Al duelo tenés que atravesarlo. Lo amé un montón y fue difícil separarnos”.
También despejó cualquier tipo de especulación en torno a los motivos de la ruptura: “no hubo una infidelidad ni nada raro. No pasó nada, simplemente se desgastó el vínculo”. En ese sentido, explicó cómo el paso del tiempo fue marcando una distancia entre ambos: “¿Viste cuando entrás en una época en la que no coincidís y no te encontrás y es todo no, no y no? Hay un momento en el que empiezan las voces interiores y aunque nosotros la recontra remamos, no pudimos salvarlo”.
Si bien en otros momentos habían intentado recomponer la relación, esta vez sintieron que el desgaste era definitivo: “Hicimos en un momento en su primera época, porque también a los tres años de estar juntos tuvimos un chisporroteo, pero en esta época no porque sentíamos que ya estaba, que se nos había ido de las manos y no lo pudimos remontar. Fue mutuo; los dos lo sentimos. La vida es una sola y entonces hay que vivirla. Me hubiera encantado que fuese él para siempre, no te voy a mentir, pero no lo fue. Entonces tampoco me quedo aferrada a esa idea”.
En esta nueva etapa, ambos decidieron cortar el vínculo por completo, una determinación que, según explicó, resultó clave para poder avanzar: “Hicimos contacto cero. Es difícil pero es más sano porque si no, una relación tan larga no la cortás más. Te empezás a ver, terminás teniendo intimidad porque es lo que te vincula de alguna manera cuando estás lejos, el cuerpo es lo que más se extraña, se convierte en una cosa explosiva y nosotros preferimos cortar y no caer en eso”.
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