Una de las conductoras más reconocidas confirmó su separación tras dos décadas en pareja: "Contacto cero"

Si bien en otros momentos habían intentado recomponer la relación, esta vez sintieron que el desgaste era definitivo: “Hicimos en un momento en su primera época, porque también a los tres años de estar juntos tuvimos un chisporroteo, pero en esta época no porque sentíamos que ya estaba, que se nos había ido de las manos y no lo pudimos remontar. Fue mutuo; los dos lo sentimos. La vida es una sola y entonces hay que vivirla. Me hubiera encantado que fuese él para siempre, no te voy a mentir, pero no lo fue. Entonces tampoco me quedo aferrada a esa idea”.