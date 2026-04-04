Quién se va de Gran Hermano este lunes según las encuestas de Fefe Bongiorno
El referente en redes sociales del reality show de Telefe volvió a sondear cómo vienen las votaciones y el resultado no te sorprenderá.
Crece la expectativa en Telefe: este lunes 6 de abril, Gran Hermano Generación Dorada tendrá una nueva gala de eliminación. Bajo la modalidad de voto negativo, el público ya empezó a inclinar la balanza y las primeras encuestas revelan quién se perfila como el máximo candidato a abandonar la casa más famosa del país.
De esta manera, el proceso de eliminación comenzará este domingo, cuando se anuncien los participantes salvados -es decir- quienes recibieron menos votos negativos, dejando el veredicto final para el lunes 6 de abril.
Cabe señalar que, esta semana, la placa es multitudinaria y diversa: Andrea del Boca, Jessica "La Maciel", Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Yisela "Yipio" Pintos, Eduardo Carrera, Lola Tomaszewski y Manuel Ibero son los candidatos a abandonar el juego.
El veredicto de las redes
Como es costumbre, el periodista y especialista en el reality, Fede Bongiorno (LAM), lanzó un masivo sondeo en Instagram para medir el termómetro del público. Los resultados arrojaron una sorpresa absoluta: a pesar de haber mantenido una imagen positiva impecable durante un mes y medio, Cinzia Francischiello aparece como la principal candidata a abandonar la casa. Con más de 8.200 votos en contra, la participante pasó de ser favorita a quedar en el centro de la zona de riesgo por decisión de la audiencia.
A ella le sigue Yipio Pintos, una de sus principales rivales en la casa y con quien ha mantenido los peores cruces. De hecho, Yisela suele decir que tanto Cinzia como Solange son "gente de mierda", por lo que, sin lugar a dudas, este lunes se vivirá un apasionante versus en la pantalla de Telefe.
Cabe señalar que las encuestas no son más que meros sondeos que puedan acercar una idea de lo que sucederá el lunes, pero la verdadera votación es la oficial, a los canales indicados por Telefe.
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