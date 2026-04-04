Quién se va de Gran Hermano este lunes según las encuestas de Fefe Bongiorno

El veredicto de las redes

Como es costumbre, el periodista y especialista en el reality, Fede Bongiorno (LAM), lanzó un masivo sondeo en Instagram para medir el termómetro del público. Los resultados arrojaron una sorpresa absoluta: a pesar de haber mantenido una imagen positiva impecable durante un mes y medio, Cinzia Francischiello aparece como la principal candidata a abandonar la casa. Con más de 8.200 votos en contra, la participante pasó de ser favorita a quedar en el centro de la zona de riesgo por decisión de la audiencia.