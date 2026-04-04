El disfraz que Mica Viciconte usó para sorprender a Fabián Cubero: "Me sentía un choripán, te juro"
La panelista brindó detalles de un momento íntimo con el exfutbolista y generó sorpresa con su revelación.
En medio de una charla distendida, Mica Viciconte sorprendió al compartir una anécdota de su vida en pareja con Fabián Cubero, en la que reveló el particular disfraz que eligió para cumplirle una fantasía. La situación se dio durante una emisión de La Jugada, donde la panelista de Ariel en su Salsa respondió a una pregunta de Anna del Boca sobre el uso de vestuarios especiales en la intimidad, y no dudó en contar su experiencia.
"Tengo un cajón gigante, desde uno que parezco un matambre hasta lo que quieras", confesó Mica al describir la variedad de opciones que guarda para esas ocasiones.
Luego relató que, tras tomar una copa de vino, decidió vestirse de porrista para sorprender a su pareja: "Me sentía un choripán, te lo juro. Me hice dos colitas y con un chupetín en la mano", contó entre risas.
Mientras él la esperaba en el sillón, ella terminaba de prepararse, aunque reconoció que la vergüenza le ganó y fue una experiencia única: "Esa vez fue la última. O sea, debut y despedida con los disfraces sexys. Este de porrista era medio baratón".
Por último, Mica Viciconte aclaró que "el disfraz se lo compró el propio Fabián Cubero" y reflexionó sobre la importancia de innovar en la pareja: "Me parece que después de un par de años tenés que jugar un poco. Yo le dije que se ponga un elefantito, esas cosas".
La historia de amor de Mica Viciconte y Fabián Cubero
La relación entre Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzó en 2017, poco tiempo después de la mediática separación del exfutbolista. Si bien se conocieron durante el evento solidario Un sol para los chicos, el vínculo empezó a tomar forma más adelante, luego de una cena con amigos en común donde volvieron a encontrarse y conectaron de otra manera.
A pesar de la exposición y las polémicas que rodearon sus primeros meses como pareja, ambos lograron afianzarse y construir una relación estable, manteniéndose unidos frente a las críticas y apostando a una vida en común. Con los años, se mostraron cada vez más sólidos y comenzaron a compartir distintos proyectos familiares.
En 2022 dieron un paso muy importante con la llegada de su hijo, Luca, quien se convirtió en el centro de sus vidas. Desde entonces, tanto Mica como Cubero suelen compartir momentos de la crianza y su día a día familiar, dejando ver una faceta más íntima y consolidada de la pareja.
Además, formaron una familia ensamblada junto a las tres hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. Con el tiempo, lograron encontrar un equilibrio en la convivencia y en la dinámica familiar, integrando a todos los miembros y fortaleciendo el vínculo.
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