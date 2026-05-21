Andrea del Boca rompió el silencio tras su regreso a Gran Hermano: cómo está su salud

Para comprender el origen de sus actuales dolencias, es necesario recordar el desafortunado episodio que interrumpió de forma abrupta su primera etapa dentro del juego a principios del mes de abril. En aquella oportunidad, la icónica protagonista de telenovelas sufrió un fuerte e impactante accidente doméstico mientras realizaba tareas en el sector de la cocina de la casa.

Debido a un mal movimiento, a la jugadora se le trabó una chancleta contra el suelo, lo que provocó que perdiera la estabilidad por completo y sufriera una violenta caída hacia adelante. En el trayecto del impacto, su cabeza golpeó de lleno contra la estructura de un mueble de madera ubicado en las proximidades de la heladera.

Ante la gravedad del golpe y el dolor manifestado por la actriz, las autoridades del programa debieron activar de inmediato el protocolo de emergencia, retirando a la participante del predio en una camilla para trasladarla de urgencia a un centro de alta complejidad, donde se le practicaron diversas radiografías corporales y tomografías faciales computadas.