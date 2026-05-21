Andrea del Boca rompió el silencio tras su regreso a Gran Hermano: cómo está su salud
La actriz regresó al reality de Telefe tras el repechaje y, durante su vuelta a la casa de GH habló de su salud. Conocé cómo se encuentra ahora.
La destacada actriz Andrea del Boca rompió el silencio y dio precisas explicaciones sobre las complicaciones de salud que padece en el marco de su tan ansiado retorno a las instalaciones de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de haber concretado su esperado reingreso a la competencia gracias al beneficio del Golden Ticket, la participante optó por abrir su corazón ante las cámaras y relatarle a la audiencia la realidad de su cuadro clínico actual.
En el transcurso de la última emisión en vivo, el conductor Santiago del Moro aprovechó el contacto para consultarle directamente cómo se sentía, trayendo de este modo total claridad sobre la manera en que la jugadora experimenta este nuevo y sumamente exigente tramo del ciclo televisivo de Telefe.
En medio de una profunda conversación en el confesionario, la celebridad local se sinceró y admitió frente al público que aún no recibió la habilitación médica definitiva por parte del equipo de profesionales de la salud que monitorean minuciosamente su evolución diaria. “Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera”, manifestó de forma abierta la reconocida artista.
En esa misma línea, del Boca especificó que, más allá de percibirse con las fuerzas necesarias para ponerle el pecho al desafío que imponen el encierro y las complejidades de la convivencia, se ve obligada a respetar una serie de cuidados sumamente rigurosos para no resentirse.
Asimismo, la jugadora destapó que los propios especialistas del sanatorio agilizaron notablemente toda la burocracia y los exámenes de rigor con el único propósito de facilitarle una veloz vuelta al certamen masivo. “Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo”, confesó Andrea respecto a las palabras textuales que le dedicaron los médicos de cabecera antes de habilitar su reincorporación al reality de convivencia. Conmovida por la excelente atención recibida durante sus días de internación, la intérprete se tomó unos segundos frente al micrófono para exteriorizar todo su reconocimiento hacia los trabajadores del establecimiento asistencial: “Le agradezco a la clínica porque son todos capos”.
Para comprender el origen de sus actuales dolencias, es necesario recordar el desafortunado episodio que interrumpió de forma abrupta su primera etapa dentro del juego a principios del mes de abril. En aquella oportunidad, la icónica protagonista de telenovelas sufrió un fuerte e impactante accidente doméstico mientras realizaba tareas en el sector de la cocina de la casa.
Debido a un mal movimiento, a la jugadora se le trabó una chancleta contra el suelo, lo que provocó que perdiera la estabilidad por completo y sufriera una violenta caída hacia adelante. En el trayecto del impacto, su cabeza golpeó de lleno contra la estructura de un mueble de madera ubicado en las proximidades de la heladera.
Ante la gravedad del golpe y el dolor manifestado por la actriz, las autoridades del programa debieron activar de inmediato el protocolo de emergencia, retirando a la participante del predio en una camilla para trasladarla de urgencia a un centro de alta complejidad, donde se le practicaron diversas radiografías corporales y tomografías faciales computadas.
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