Shakira estrenará la versión en español de "Dai Dai" en Colombia vs. RD Congo
La cantante colombiana presentará la nueva versión de la canción del Mundial 2026 durante el partido de la selección cafetera.
Shakira volverá a cruzar su historia con el fútbol mundial. La artista colombiana estrenará este lunes la versión en español de "Dai Dai", una de las canciones vinculadas al Mundial 2026, y lo hará durante la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo por la fase de grupos del torneo.
La decisión genera una enorme expectativa entre los hinchas colombianos y los seguidores de la cantante, que volverá a tener un papel destacado en una Copa del Mundo. La nueva adaptación incorporará fragmentos en español y una mayor presencia de sonidos latinos, con el objetivo de acercar el tema al público hispanohablante.
El lanzamiento coincide además con un momento importante para la selección colombiana, que afronta un encuentro clave en el Grupo K luego de su victoria en el debut ante Uzbekistán. Un nuevo triunfo dejaría al conjunto cafetero muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda.
La relación entre Shakira y los Mundiales se remonta a Sudáfrica 2010, cuando "Waka Waka" se convirtió en uno de los himnos más recordados de la historia del torneo. Desde entonces, cada participación de la artista en eventos vinculados al fútbol genera repercusión global.
En las últimas semanas, la cantante volvió a ganar protagonismo dentro del Mundial 2026 gracias a su participación en distintos contenidos relacionados con el torneo y ahora buscará repetir el impacto de sus anteriores éxitos futboleros.
Las redes sociales ya comenzaron a llenarse de mensajes de fanáticos que esperan escuchar la nueva versión durante la cobertura del partido, en una jornada que promete combinar fútbol, música y uno de los nombres más importantes de la industria latina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario