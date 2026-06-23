Shakira se rindió ante Lionel Messi tras otra histórica actuación: "Muy orgullosa de ti"

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La frase reflejó el reconocimiento de la cantante hacia la trayectoria del delantero argentino y su influencia a nivel internacional, especialmente dentro de la comunidad latinoamericana. La artista complementó su mensaje con otra reflexión cargada de elogios: "Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", agregó.

Las palabras fueron celebradas por usuarios de distintas partes del mundo, quienes destacaron el gesto de la colombiana y la admiración que mostró hacia el capitán albiceleste. Mientras tanto, la "Pulga" continúa ampliando su legado en el fútbol mundial. Gracias a los dos tantos convertidos frente a Austria, el atacante alcanzó una nueva marca histórica al transformarse en el máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo, superando el registro que pertenecía al alemán Miroslav Klose.