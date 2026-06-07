Fito Páez en Colombia: se viraliza la dedicatoria de su show a Indio Solari

Por eso, el tributo del rosarino no pasó inadvertido. En medio del dolor que atraviesa a miles de seguidores tras la partida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sus palabras resonaron como una muestra de respeto, admiración y compañerismo artístico.

Luego del homenaje, el show continuó con normalidad, pero la noche ya había quedado marcada por ese recuerdo. Antes de que comenzara la fiesta de Sale el Sol, Fito eligió mirar hacia sus raíces y dedicar el primer aplauso de la gira a una leyenda del rock argentino.