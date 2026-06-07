Fito Páez en Colombia: se viraliza la dedicatoria de su show a Indio Solari
Fito Paez le dedicó su show en Cali al ídolo ricotero.
El rock argentino volvió a demostrar que no entiende de fronteras. A miles de kilómetros de distancia, en Cali, Colombia, Fito Páez comenzó su esperada gira internacional Sale el Sol con un estadio colmado y una noche cargada de música. Sin embargo, antes de que sonara la primera canción, el rosarino protagonizó un momento que emocionó a los presentes y rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.
Conmovido por la reciente muerte de Carlos "Indio" Solari, Páez decidió dedicarle el concierto que marcó el inicio de su tour. Frente al público colombiano, tomó el micrófono y compartió unas palabras que despertaron una inmediata ovación.
"Le queremos dedicar este concierto a una persona muy querida de Argentina, al indio Solari y a toda su familia y a sus amigos. A la memoria del Indio este concierto".
El estadio respondió con aplausos mientras el músico rendía homenaje a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock nacional. El gesto adquirió un valor especial por producirse fuera del país, en el primer recital de una gira internacional que recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica.
Aunque construyeron trayectorias diferentes, Fito Páez e Indio Solari representan dos de las figuras más importantes de la música argentina de las últimas décadas. Sus obras marcaron generaciones y contribuyeron a expandir el alcance del rock nacional mucho más allá de las fronteras del país.
Por eso, el tributo del rosarino no pasó inadvertido. En medio del dolor que atraviesa a miles de seguidores tras la partida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sus palabras resonaron como una muestra de respeto, admiración y compañerismo artístico.
Luego del homenaje, el show continuó con normalidad, pero la noche ya había quedado marcada por ese recuerdo. Antes de que comenzara la fiesta de Sale el Sol, Fito eligió mirar hacia sus raíces y dedicar el primer aplauso de la gira a una leyenda del rock argentino.
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