Fito Páez llega a La Plata: cuándo salen las entradas y cómo comprarlas
El show será el 31 de octubre en el Estadio Único y ya se confirmó el esquema de venta con preventa y cuotas.
Fito Páez ya tiene fecha confirmada en La Plata y también detalles clave sobre la venta de entradas. El rosarino se presentará el 31 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en lo que será uno de los shows más importantes de su 2026 en el país.
Según la información oficial, la venta de tickets se organizará en dos etapas. La preventa exclusiva para clientes BBVA Visa comenzará el 28 de abril y permitirá acceder a las entradas en hasta seis cuotas sin interés. Un día después, el 29 de abril, se habilitará la venta general con todos los medios de pago, manteniendo el beneficio de financiación para quienes utilicen esas tarjetas. Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Universo Tickets.
El recital en La Plata forma parte del “Sale el Sol Tour 2026”, una gira con la que el artista inaugura una nueva etapa en su carrera, con un espectáculo concebido desde cero. La propuesta incluye nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas, un repertorio seleccionado con precisión y una puesta en escena de gran escala que ya tuvo adelantos en sus recientes presentaciones.
En ese contexto, la fecha en el Estadio Único aparece como una de las más fuertes del recorrido, tanto por la magnitud del lugar como por el vínculo histórico de la ciudad con la música en vivo. Tras sus shows en el Movistar Arena y las presentaciones en Neuquén y Mendoza, Páez apunta ahora a un formato masivo, con una experiencia pensada para miles de personas.
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