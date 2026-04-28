Fito Páez llega a La Plata: cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

En ese contexto, la fecha en el Estadio Único aparece como una de las más fuertes del recorrido, tanto por la magnitud del lugar como por el vínculo histórico de la ciudad con la música en vivo. Tras sus shows en el Movistar Arena y las presentaciones en Neuquén y Mendoza, Páez apunta ahora a un formato masivo, con una experiencia pensada para miles de personas.