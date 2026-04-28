La ex de Eduardo Carrera de GH dio detalles de la violencia de género que sufrió
Tras el regreso de Eduardo Carrera al reality de Gran Hermano, Romina Orthusteguy rompió el silencio y reveló el calvario que ella y su hija vivieron.
El retorno de las caras conocidas a la pantalla de Telefe con "Gran Hermano generación dorada" prometía ser una fiesta de nostalgia, pero terminó destapando una olla a presión que llevaba dos décadas cerrada. El foco del conflicto apunta directamente contra Eduardo Carrera, cuya presencia en el reality impulsó a su exmujer, Romina Orthusteguy, a romper el silencio y revelar el calvario que habría vivido a su lado.
La historia de amor que nació frente a las cámaras en la edición de 2003 parece haber tenido un detrás de escena oscuro y doloroso. Según la información que circuló este lunes en el programa "Lam", Romina decidió hablar tras sentirse movilizada por la reaparición pública de quien fuera su pareja, denunciando haber atravesado episodios de extrema gravedad durante el tiempo que compartieron.
El relato expuesto por Ángel de Brito en la pantalla de América fue contundente respecto a la dinámica de la relación. “Según contó Romina, después, vivió reiteradas situaciones de violencia de género. Además, la complicación de que tuvieron una hija que no fue criada por su padre. La vio en el nacimiento y una vez más”, detalló el conductor. Esta ausencia parental cobra hoy una dimensión pública, ya que la hija de ambos tiene actualmente 22 años.
El detonante para que la exparticipante alzara la voz fue, precisamente, ver a Carrera en televisión actuando como si ese vínculo no existiera. La joven se habría sentido profundamente herida al notar que su progenitor la ignora por completo en su nuevo paso por el programa. “Lo que la animó a hablar es que haya entrado a la casa de Gran Hermano e ignore a su hija. La chica se sintió públicamente humillada porque no la menciona ni la reconoce”, se explicó en el ciclo de espectáculos.
A la distancia, Romina hoy resignifica lo que pasó cuando convivieron bajo el ojo de la cámara en 2003, sintiendo que en aquel entonces se pasaron por alto comportamientos que luego se habrían agravado en la privacidad del hogar. En un adelanto de una entrevista para "Bondi live", la mujer recordó frases que la marcaron a fuego, como la reacción de Eduardo al enterarse de su paternidad: “Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo: ‘Esto a mí me cag.. la carrera’”. También rememoró ataques verbales humillantes, asegurando que en una ocasión él le gritó insultos mientras ella simplemente se estaba maquillando.
Cruce picante en la convivencia actual
Mientras afuera estalla el escándalo, dentro de "Gran Hermano generación dorada" el clima tampoco es el mejor para Carrera. Este domingo se vivió un momento de altísima tensión cuando Yisela “Yipio” Pintos lo encaró por su estrecho vínculo con Solange Abraham dentro del juego. La uruguaya le preguntó irónicamente por el paradero de Sol, lo que derivó en un cara a cara explosivo.
La discusión escaló cuando Yipio afirmó que ella no necesitaba "pegarse a nadie" para seguir en competencia, a lo que Eduardo respondió tratándola de "mala gente". El punto máximo del enfrentamiento se dio cuando él la atacó sin vueltas: “Tirás comentarios feos porque sos un mamarracho”. Entre denuncias del pasado y peleas del presente, el paso de Carrera por la casa más famosa del país está lejos de ser el retiro tranquilo que quizás imaginó.
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