La ex de Eduardo Carrera de GH dio detalles de la violencia de género que sufrió

A la distancia, Romina hoy resignifica lo que pasó cuando convivieron bajo el ojo de la cámara en 2003, sintiendo que en aquel entonces se pasaron por alto comportamientos que luego se habrían agravado en la privacidad del hogar. En un adelanto de una entrevista para "Bondi live", la mujer recordó frases que la marcaron a fuego, como la reacción de Eduardo al enterarse de su paternidad: “Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo: ‘Esto a mí me cag.. la carrera’”. También rememoró ataques verbales humillantes, asegurando que en una ocasión él le gritó insultos mientras ella simplemente se estaba maquillando.

ex eduardo carrera

Cruce picante en la convivencia actual

Mientras afuera estalla el escándalo, dentro de "Gran Hermano generación dorada" el clima tampoco es el mejor para Carrera. Este domingo se vivió un momento de altísima tensión cuando Yisela “Yipio” Pintos lo encaró por su estrecho vínculo con Solange Abraham dentro del juego. La uruguaya le preguntó irónicamente por el paradero de Sol, lo que derivó en un cara a cara explosivo.

La discusión escaló cuando Yipio afirmó que ella no necesitaba "pegarse a nadie" para seguir en competencia, a lo que Eduardo respondió tratándola de "mala gente". El punto máximo del enfrentamiento se dio cuando él la atacó sin vueltas: “Tirás comentarios feos porque sos un mamarracho”. Entre denuncias del pasado y peleas del presente, el paso de Carrera por la casa más famosa del país está lejos de ser el retiro tranquilo que quizás imaginó.