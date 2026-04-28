Lisa Kudrow reveló "cosas desagradables" de los guionistas de Friends: qué dijo
La actriz contó detalles incómodos del detrás de escena y expuso un clima “brutal” dentro del equipo creativo.
Una revelación inesperada sacudió a los fanáticos de Friends. Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay durante toda la serie, recordó situaciones incómodas que vivió durante las grabaciones y apuntó directamente contra los guionistas.
En una entrevista reciente, la actriz aseguró que en la sala de escritores —conformada mayoritariamente por hombres— se daban conversaciones inapropiadas que luego trascendían al elenco. Según contó, “se quedaban hasta tarde comentando sus fantasías sexuales” sobre sus compañeras Jennifer Aniston y Courteney Cox.
Pero no fue lo único. Kudrow también describió un clima laboral mucho más hostil del que se percibía en pantalla. “Definitivamente había cosas crueles pasando entre bastidores”, afirmó, al tiempo que detalló que los guionistas podían reaccionar con insultos cuando algún actor se equivocaba en escena.
En ese sentido, recordó frases que se escuchaban durante las grabaciones frente al público en vivo: “¿Es que la zorra no sabe leer? Ni siquiera lo está intentando. Ha arruinado mi línea”, citó, como ejemplo del tipo de comentarios que circulaban en ese entorno.
La actriz definió la dinámica de trabajo como “brutal”, aunque explicó que en aquel momento optó por no confrontar esas actitudes para poder seguir adelante con su trabajo en una de las comedias más exitosas de la historia.
Las declaraciones reavivan el debate sobre el detrás de escena de grandes producciones televisivas de los años 90, donde muchas veces el éxito en pantalla contrastaba con ambientes laborales marcados por prácticas hoy cuestionadas.
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