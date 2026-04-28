Cuándo se estrena la temporada 4 de "El Encargado" y cuál es el papel de Luis Brandoni
El 1 de mayo estrena en Disney+ la nueva temporada de la serie de Guillermo Francella con una participación especial de Luis Brandoni. Los detalles.
La noticia de la partida de Luis Brandoni generó un vacío inmenso en el corazón de la cultura argentina, conmocionando a un país que creció viéndolo brillar en el cine, el teatro y la televisión. Sin embargo, el destino y su incansable ritmo de trabajo permitieron que su talento no se apague de inmediato, ya que el actor dejó concluidos varios proyectos de alto perfil que verán la luz próximamente.
Entre las producciones más esperadas se encuentra "Todo", la segunda entrega de la serie donde compartió cartel con la estrella internacional Robert De Niro. Además, sus seguidores podrán disfrutar de una participación especial en la cuarta temporada de "El encargado", asegurando que su estirpe de artista siga presente en las pantallas de todo el mundo.
Brandoni no se detuvo hasta el final. Su último gran aporte a la industria fue la versión cinematográfica de "Parque lezama", una producción de Netflix dirigida por Juan José Campanella. En esta adaptación de la obra que supo liderar durante años en la calle Corrientes, volvió a formar dupla con Eduardo Blanco.
Pero su actividad no se limitaba solo al cine. Al momento de su fallecimiento, el actor se encontraba encabezando la obra teatral "Quién es quién" junto a Soledad Silveyra, mientras que, en una faceta diferente, ejercía el rol de director en la pieza "Made in lanús". Esta polifuncionalidad demuestra la vitalidad de un hombre que respiró arte hasta sus últimos días.
La cuarta temporada de "El encargado" ya tiene fecha confirmada para el 1º de mayo a través de la plataforma Disney+. En esta nueva etapa, el personaje de Guillermo Francella alcanza la cima del poder, codeándose con la élite política y económica del país, aunque deberá enfrentar una conspiración que busca su caída. En este contexto, Luis Brandoni tendrá una aparición breve pero significativa a modo de cameo.
Mariano Cohn y Gastón Duprat, los cerebros detrás de este éxito, recordaron al actor con profunda emoción en una charla con el diario El País. Los directores destacaron el vínculo personal que lograron forjar: "Fuimos amigos de Beto en la última etapa de su vida. Para nosotros era un prócer como artista: había protagonizado las que nosotros consideramos que son las mejores películas argentinas de todos los tiempos".
Para los realizadores, la pérdida trasciende lo profesional y toca fibras íntimas de nuestra identidad cultural. "Lo vamos a recordar a partir de los trabajos que disfrutamos juntos. Para nosotros es el último de una estirpe argentina", manifestaron, resumiendo el sentir de una industria que hoy despide a uno de sus mayores referentes, cuya huella será, sin dudas, imborrable.
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