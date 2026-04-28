Juicio por la muerte de Maradona: su hermana Rita aseguró que "en Olivos había dos opciones" tras la cirugía

"Estaba bien, convaleciente pero bien", describió la mujer al recordar, además, que cuando la familia aún estaba en la clínica "se habló de buscar un médico clínico", de lo cual se deduce que Leopoldo Luque no ocupaba ese rol.

"Luque no era médico clínico; me enteré por un periodista que falleció mi hermano y vi su cuerpo a las 4 o 5 de la tarde", recordó Rita sobre los eventos del 25 de noviembre de 2020 en la casa del lota 45 del barrio privado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Rita describió la escena que se encontró en la casa de Tigre: el cuerpo de su hermano, de 60 años, "estaba en la cama acostado y tapado".

maradona antes de morir

En la casa estaban la "cocinera" -posiblemente en referencia a Romina Milagros Rodríguez, apodada Monona-, a su sobrino Jonatan Expósito y a Maximiliano Pomargo, sobre quien aseguró: "Lo conocía como el secretario de mi hermana".

Durante su testimonio Rita Maradona aseguró que su sobrino Jonatan les daba "respuestas" a los hermanos y hermanas del Diez, y se refirió a la actuación de las Dalma, Gianinna y Jana Maradona: "Las hijas de Diego se hicieron cargo de su salud porque ya eran mayores".

"En Olivos había dos opciones, llevarlo a una clínica o una internación domiciliaria", convino la mujer, que repitió este martes muchos de los datos que ya había expresado el año pasado en el juicio por la muerte de Diego Maradona que quedó anulado por la actuación de la exjueza Julieta Makintach.

Durante la declaración de Rita Maradona ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro se produjo un cuarto intermedio porque el abogado de Diego Maradona Jr., Eduardo Ramírez, le preguntó a la testigo algo sobre el abogado Matías Morla.

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Pablo Jurado, representante legal de Rita Maradona, objetó la pregunta por "impertinente" y "sugestiva", mientras que el abogado de Verónica Ojeda, Mario Baudry, le recriminó a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que tampoco le permitieron realizar tal interpelación sobre Matías Morla y su hermana Vanesa Morla.

En la actualidad Rita Maradona es presidenta de Sattvica S.A., una sociedad fundada por Matías Morla -según él, siguiendo los deseos de Diego Maradona- para manejar el nombre y la imagen del Diez en cuanto a marca comercial.

Al regreso del cuarto intermedio Rita Maradona mencionó al abogado Matías Morla como “el representante” de Diego Maradona.