Magui Bravi, recién separada, contó qué la une al Dibu Martínez
Tras su reciente separación, Magui Bravi sorprendió a todos al revelar su inesperado vínculo laboral y proyecto junto al arquero Dibu Martínez.
La reconocida bailarina y actriz Magui Bravi transita un momento de fuertes cambios en su vida personal tras confirmar su reciente separación. Sin embargo, en el ámbito profesional acaba de sorprender a todos sus seguidores al anunciar un gran e inesperado vínculo que la une directamente con el Dibu Martínez.
El gran proyecto que une a Magui Bravi con el arquero
A través de sus redes sociales, la artista compartió su inmensa alegría por formar parte de una ambiciosa apuesta cinematográfica nacional. "Les va a gustar, qué bien ser parte de esto...", escribió citando un anuncio oficial de la plataforma Netflix. Se trata del esperado lanzamiento de la película animada "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", una obra escrita por Hernán Casciari, ilustrada por el reconocido dibujante Liniers y dirigida por Gustavo Cova.
Además de celebrar el innovador filme que fusiona testimonios inéditos con dibujos animados, la mediática adelantó su rol clave detrás de escena. "Una noticia más... de la mano de Comunidad Orsai vamos a producir la serie animada del Dibu Martínez, Emi On Off", anticipó con gran entusiasmo en sus perfiles virtuales, dejando en claro su activa participación como productora en este proyecto sobre el ídolo indiscutido de la Selección Argentina.
IMPORTANTE: Netflix anuncia una nueva película de Dibu Martínez: de qué se trata
La dura separación de la bailarina tras quince años de amor
Esta excelente noticia laboral llega en un momento bisagra para su vida íntima y familiar. En este mes de abril de 2026, la artista confirmó públicamente su definitiva separación de Octavio Cattaneo, el arquitecto con quien compartió entre 14 y 15 años de relación y es el padre de su pequeño hijo, Galileo.
Según reveló de manera muy espontánea durante una entrevista en un programa de streaming, la difícil y dolorosa ruptura se dio de mutuo acuerdo. La mediática explicó que el quiebre amoroso se produjo a raíz del fuerte desgaste de la convivencia y los inmensos desafíos diarios que enfrentaron como pareja tras la llegada de su primer hijo en común.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario