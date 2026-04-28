Magui Bravi, recién separada, contó qué la une al Dibu Martínez

image

El gran proyecto que une a Magui Bravi con el arquero

A través de sus redes sociales, la artista compartió su inmensa alegría por formar parte de una ambiciosa apuesta cinematográfica nacional. "Les va a gustar, qué bien ser parte de esto...", escribió citando un anuncio oficial de la plataforma Netflix. Se trata del esperado lanzamiento de la película animada "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", una obra escrita por Hernán Casciari, ilustrada por el reconocido dibujante Liniers y dirigida por Gustavo Cova.