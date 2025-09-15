Fito Páez sorprendió con un Tiny Desk en el que incluyó un "estreno mundial" y sus temas más emblemáticos
En poco menos de 20 minutos Fito Páez sacó a relucir su repertorio en el escritorio de la Radio Pública Nacional (NPR), en Washington DC, Estados Unidos.
Fito Páez estaba muy callado tras sus últimas entrevistas por estas latitudes y este lunes quedó en claro el por qué con el estreno de su propio Tiny Desk, un microconcierto desde los estudios de la Radio Pública Nacional (NPR, sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, ubicada en Washington DC.
En apenas 18 minutos el rosarino ofreció versiones recientes de sus temones como "A rodar mi vida" o "Mariposa Tecknicolor" y de paso presentó oficialmente en el mundo angloparlante su tema de 2025 "Sale el Sol", que forma parte de su nuevo disco "Novela".
Parado en la esquina del rock y el funk, esperando el bondi del pop, Fito Páez cerró con un poco de "Circo Beat" y una poderosa "Tercer Mundo", donde hizo un guiño a tantos personajes locales y regionales que cualquier estadounidense promedio estará un buen rato googleando.
En las primeras 10 horas el video de la NPR tuvo más de 120.000 reproducciones, y los argentinos y fans de países vecinos abarrotaron los comentarios de la radio pública de Estados Unidos con saludos a Fito Páez.
También surgieron las ocurrencias como qué pasaría si el público estadounidense accediera a un Tiny Desk de Gustavo Cerati, Charly García o el Flaco Spinetta, lo que prueba que no hay rincón de internet que no pueda argentinizarse.
En mayo de este año Fito Páez sorprendió al reforzar su teoría de que la música contemporánea "se llevó puesta" la melodía y la armonía, y le quedó sólo el ritmo para mover multitudes. Aunque quizás se note menos en algunos géneros, como el rock pesado o las baladas románticas, el intérprete rosarino parece tener entre ojos a un estilo en particular.
"Esa música que tocás -de una sola nota, que es el puto mercado-, y esa música que está generando el mundo, de una sola nota, a mí me aburre", sentenció este viernes al ser invitado del programa "Mirá quién vino", por Futuröck.
Sin embargo, parece que Rodolfo no claudicó en su tarea de llevar el rock más puro a todas partes del mundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario