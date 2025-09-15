Fito Páez sorprendió con un Tiny Desk en el que incluyó un "estreno mundial" y sus temas más emblemáticos

También surgieron las ocurrencias como qué pasaría si el público estadounidense accediera a un Tiny Desk de Gustavo Cerati, Charly García o el Flaco Spinetta, lo que prueba que no hay rincón de internet que no pueda argentinizarse.

En mayo de este año Fito Páez sorprendió al reforzar su teoría de que la música contemporánea "se llevó puesta" la melodía y la armonía, y le quedó sólo el ritmo para mover multitudes. Aunque quizás se note menos en algunos géneros, como el rock pesado o las baladas románticas, el intérprete rosarino parece tener entre ojos a un estilo en particular.

"Esa música que tocás -de una sola nota, que es el puto mercado-, y esa música que está generando el mundo, de una sola nota, a mí me aburre", sentenció este viernes al ser invitado del programa "Mirá quién vino", por Futuröck.

Sin embargo, parece que Rodolfo no claudicó en su tarea de llevar el rock más puro a todas partes del mundo.