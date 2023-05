Fito Páez sacó una nueva versión de "El amor después del amor" con grandes invitados

Fito Paez - Dos Días en la Vida - EADDA9223 (Official Audio) ft. Lali, Nicki Nicole

"Tengo cero expectativas con el disco. Cada vez es más así. Me gustaría que la gente lo disfrute, que la gente coja con el disco, baile, que se besen, que tengan hijos. Eso me gustaría que pase. Todo esto es para la emoción, no tiene ningún otro sentido”, indicó Fito Páez en una rueda de prensa.

La presentación fue en Chacarita y estuvo acompañado de fotografías y videos originales de la época en la que se estrenó el disco. El cantante brindó unas emotivas palabras para recordar el paso del tiempo y agradecer a quienes colaboraron en este proyecto.