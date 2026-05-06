Fito Páez lanzó "Shine" y confirmó nuevo disco: el primer adelanto de su próxima etapa musical

El lanzamiento de “Shine” no aparece como un hecho aislado: todo indica que se trata del primer adelanto oficial de su próximo disco, aunque por el momento no trascendieron detalles como el nombre del álbum, la fecha de salida o la cantidad de canciones. Aun así, el movimiento alcanza para generar expectativa y volver a poner a Páez en el centro de la conversación musical.