Fito Páez lanzó "Shine" y confirmó nuevo disco: el primer adelanto de su próxima etapa musical
El rosarino sorprendió con un tema inédito que marca el inicio de un nuevo álbum y renueva la expectativa entre sus fans.
Fito Páez volvió a sacudir la escena con el estreno de “Shine”, una canción inédita que no solo representa su regreso con material nuevo, sino que además funciona como la primera pista concreta de un próximo álbum en camino. Sin previo aviso y fiel a su estilo inquieto, el artista dejó en claro que atraviesa una nueva etapa creativa, apenas un año después de haber presentado Novela, su ambicioso trabajo conceptual.
El lanzamiento de “Shine” no aparece como un hecho aislado: todo indica que se trata del primer adelanto oficial de su próximo disco, aunque por el momento no trascendieron detalles como el nombre del álbum, la fecha de salida o la cantidad de canciones. Aun así, el movimiento alcanza para generar expectativa y volver a poner a Páez en el centro de la conversación musical.
Tras un proyecto tan particular como Novela, que combinó narrativa y música en gran escala, este nuevo material abre interrogantes sobre el rumbo artístico que tomará ahora. Lo que sí parece claro es que el músico sigue apostando por la renovación constante, una marca registrada a lo largo de toda su carrera.
En paralelo, Páez mantiene una intensa actividad en vivo, lo que potencia aún más este presente. Entre shows y nuevos lanzamientos, el rosarino demuestra que está lejos de bajar el ritmo y que sigue encontrando formas de reinventarse.
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