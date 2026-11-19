La lista de invitados: Se espera una convocatoria estelar que cruzará dos mundos. Por el lado del futbolista, dirán presente sus compañeros históricos de la Selección Argentina —con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a la cabeza— junto a figuras del fútbol europeo. Por el lado de la artista, asistirán referentes de la escena musical urbana y pop, además de amigos íntimos y familiares.

Seguridad y privacidad: Al igual que en otras bodas de celebridades de esta magnitud, se prevé un fuerte operativo de seguridad y restricciones en el uso de teléfonos celulares durante la fiesta, con el objetivo de que los protagonistas y sus invitados puedan disfrutar sin filtraciones en redes sociales.