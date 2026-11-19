Ese esquema chocó frontalmente con el ritmo nocturno de Martita cada vez que pasaban varios días juntos. "Ella toma alcohol de lunes a lunes. Entonces, si yo voy de jueves a domingo y tengo que salir al baile, tomar alcohol todos los días, dormirme a las 5 de la mañana y a las 7 estar despierto porque esa muchacha no duerme —se duerme a las 5 de la mañana y a las 7 te toca el hombro y te dice 'vamos a entrenar'—, yo ya me levantaba con un dolor de cabeza y recontracansado", confesó.

Ese ritmo terminaba arruinando su productividad durante el resto de la semana. Según detalló, al regresar los domingos necesitaba al menos dos días enteros para recuperarse del agotamiento: "Arrancaba a laburar el lunes y no hacía nada porque estaba recuperándome. El martes recién empezaba a trabajar, y cuando me encarrilaba el miércoles a ponerme las pilas, llegaba el jueves y ella quería que yo vaya de vuelta. Llegó un momento en que no lo pude sostener más en la realidad", concluyó.