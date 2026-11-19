Estalló el exnovio de Martita Fort y contó su versión de la ruptura: "Ella toma de lunes a lunes"
Luego de que la mediática hija de Ricardo Fort lo tratara de "inseguro", Juan Manuel Ramírez salió al cruce y dio sus motivos para el fin de la relación.
La separación de Martita Fort volvió al centro de la escena mediática luego de que su ahora expareja decidiera hablar públicamente y detallar el trasfondo de la ruptura. Lejos de las versiones previas —en las que la propia joven había dejado entrever que el vínculo se desgastó porque él se sentía "inseguro económicamente"—, el exnovio de la heredera del imperio chocolatero aclaró que el problema real fue la incompatibilidad de estilos de vida y el impacto que la relación estaba teniendo en su trabajo y su salud.
Según relató Juan Manuel Ramírez, la diferencia en la relación con el dinero no pasaba por complejos personales, sino por el esfuerzo que a cada uno le demanda generarlo. Mientras destacó que a ella le gusta frecuentar restaurantes exclusivos todos los días, marcó un límite claro respecto a los costos.
"Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos. Y los lugares lindos salen de 500 a 1.000 dólares por comida. Yo ya no disfruto esa comida, ¿entendés? Yo salgo a comer todos los días, no tengo problema, pero yo una comida de 100 o 150 dólares ya la disfruto. Después ya más me parece la estupidez más grande del mundo, porque a mí me cuesta hacer la plata", sostuvo el joven, argumentando las exigencias de la vida al lado de una Fort.
En esa misma línea, remarcó que, si bien tiene un buen pasar, debe trabajar activamente para sostenerlo: "Tengo que estar corriendo a traer la plata. O sea, yo no tengo la vida resuelta como ella. No la juzgo, es un plus que ella nació así y está bien, lo tiene que disfrutar. Pero ella no se puede poner mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación".
Noches sin descanso y choque de rutinas: el descargo del exnovio de Martita Fort
Más allá del aspecto económico, el punto de quiebre definitivo estuvo vinculado a los hábitos cotidianos y al desgaste físico. El joven se definió como una persona sumamente estructurada y dedicada al deporte: explicó que no consume alcohol ni sale de fiesta, se acuesta a la medianoche, se levanta a las 7 de la mañana y mantiene una exigente rutina que incluye doble turno de gimnasio, crossfit, running y salidas de hasta 100 kilómetros en bicicleta.
Ese esquema chocó frontalmente con el ritmo nocturno de Martita cada vez que pasaban varios días juntos. "Ella toma alcohol de lunes a lunes. Entonces, si yo voy de jueves a domingo y tengo que salir al baile, tomar alcohol todos los días, dormirme a las 5 de la mañana y a las 7 estar despierto porque esa muchacha no duerme —se duerme a las 5 de la mañana y a las 7 te toca el hombro y te dice 'vamos a entrenar'—, yo ya me levantaba con un dolor de cabeza y recontracansado", confesó.
Ese ritmo terminaba arruinando su productividad durante el resto de la semana. Según detalló, al regresar los domingos necesitaba al menos dos días enteros para recuperarse del agotamiento: "Arrancaba a laburar el lunes y no hacía nada porque estaba recuperándome. El martes recién empezaba a trabajar, y cuando me encarrilaba el miércoles a ponerme las pilas, llegaba el jueves y ella quería que yo vaya de vuelta. Llegó un momento en que no lo pude sostener más en la realidad", concluyó.
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