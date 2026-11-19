Anthony Ippolito se transforma en Syvester Stallone

“Yo soy Rocky” es, para mí, una de las mejores películas del año. Hay una muy buena producción, grandes actuaciones y una dosis de nostalgia imposible de esquivar, pero detrás de todo eso también existe una historia conmovedora y de superación que funciona incluso sabiendo de antemano cómo termina.

Peter Farrelly hace un excelente trabajo con ese material. Las recreaciones tienen una similitud enorme con las escenas originales y encontrarse nuevamente con algunas de ellas genera inevitablemente algo especial, sobre todo para quienes crecieron viendo “Rocky”. Pero la película no se queda únicamente con ese juego.

Porque antes de los brazos levantados, las escalinatas y todo lo que después se convirtió en parte de la cultura popular, hubo un tipo tratando de conseguir que alguien confiara en él. Farrelly se concentra bastante en esa travesía y en todo lo que Stallone tuvo que superar para poder hacer la película que tenía en la cabeza.

"Yo soy Rocky": la película que revive la historia de Sylvester Stallone y golpea directo a la nostalgia

Y ahí aparece uno de los grandes aciertos del reparto: Anthony Ippolito. El parecido con el joven Stallone impacta desde el comienzo, pero hay algo más en sus gestos, en su manera de hablar y hasta en cómo se mueve. Por momentos uno mira el metraje y realmente siente que está viendo al propio Stallone décadas atrás.

La nostalgia está presente y la película sabe perfectamente cómo utilizarla. Volver a determinadas escenas, conocer cómo se hicieron o simplemente escuchar algunas referencias tiene un efecto inmediato, pero funciona porque hay una historia que sostiene todo eso y no solamente una colección de recuerdos pensados para el fanático.

En algún punto, resulta inevitable encontrar algo del propio Rocky Balboa en lo que vivió Stallone. Uno era un boxeador esperando una oportunidad y el otro, un actor y guionista que se negaba a abandonar la suya. Sabemos perfectamente qué pasó después, pero “Yo soy Rocky” consigue que volver a recorrer ese camino siga emocionando.

Anthony Ippolito está acompañado por AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James, Toby Kebbell, P.J. Byrne, Jay Duplass y Tracy Letts, entre otros. El guion pertenece a Peter Gamble y Peter Farrelly está detrás de la dirección.