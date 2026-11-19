"Yo soy Rocky": la película que revive la historia de Sylvester Stallone y golpea directo a la nostalgia
Peter Farrelly reconstruye el increíble camino que atravesó Sylvester Stallone para conseguir hacer “Rocky”, con una sorprendente actuación de Anthony Ippolito.
Hay historias detrás de una película que terminan siendo casi tan increíbles como aquello que finalmente llegó a la pantalla. “Yo soy Rocky” parte justamente de una de ellas: la pelea que dio un desconocido Sylvester Stallone para conseguir que “Rocky” se hiciera realidad y, sobre todo, para que le permitieran protagonizarla.
La película dirigida por Peter Farrelly comienza mucho antes de que Stallone se convirtiera en una estrella. Es un actor sin dinero, contactos ni una carrera que le permita imponer condiciones en Hollywood, pero convencido de que en algún momento va a llegar su oportunidad.
Todo empieza a cambiar después de ver la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Stallone encuentra allí la inspiración para escribir sobre un boxeador desconocido que recibe la posibilidad de enfrentarse al campeón mundial y comienza a darle forma al guion de “Rocky”.
El problema llega cuando Hollywood se interesa por el material. Los productores quieren la película, pero no necesariamente a su autor como protagonista. Stallone se niega a desprenderse del guion si no puede interpretar a Rocky Balboa y empieza entonces una pelea que terminaría cambiando su vida.
“Yo soy Rocky” también se mete en el rodaje y recupera varios de esos momentos que hoy conocemos de memoria. La diferencia es que ahora los vemos desde otro lugar, sabiendo todo lo que tuvo que pasar para que una película realizada con recursos limitados terminara convirtiéndose en uno de los grandes clásicos del cine.
Anthony Ippolito se transforma en Syvester Stallone
“Yo soy Rocky” es, para mí, una de las mejores películas del año. Hay una muy buena producción, grandes actuaciones y una dosis de nostalgia imposible de esquivar, pero detrás de todo eso también existe una historia conmovedora y de superación que funciona incluso sabiendo de antemano cómo termina.
Peter Farrelly hace un excelente trabajo con ese material. Las recreaciones tienen una similitud enorme con las escenas originales y encontrarse nuevamente con algunas de ellas genera inevitablemente algo especial, sobre todo para quienes crecieron viendo “Rocky”. Pero la película no se queda únicamente con ese juego.
Porque antes de los brazos levantados, las escalinatas y todo lo que después se convirtió en parte de la cultura popular, hubo un tipo tratando de conseguir que alguien confiara en él. Farrelly se concentra bastante en esa travesía y en todo lo que Stallone tuvo que superar para poder hacer la película que tenía en la cabeza.
Y ahí aparece uno de los grandes aciertos del reparto: Anthony Ippolito. El parecido con el joven Stallone impacta desde el comienzo, pero hay algo más en sus gestos, en su manera de hablar y hasta en cómo se mueve. Por momentos uno mira el metraje y realmente siente que está viendo al propio Stallone décadas atrás.
La nostalgia está presente y la película sabe perfectamente cómo utilizarla. Volver a determinadas escenas, conocer cómo se hicieron o simplemente escuchar algunas referencias tiene un efecto inmediato, pero funciona porque hay una historia que sostiene todo eso y no solamente una colección de recuerdos pensados para el fanático.
En algún punto, resulta inevitable encontrar algo del propio Rocky Balboa en lo que vivió Stallone. Uno era un boxeador esperando una oportunidad y el otro, un actor y guionista que se negaba a abandonar la suya. Sabemos perfectamente qué pasó después, pero “Yo soy Rocky” consigue que volver a recorrer ese camino siga emocionando.
Anthony Ippolito está acompañado por AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James, Toby Kebbell, P.J. Byrne, Jay Duplass y Tracy Letts, entre otros. El guion pertenece a Peter Gamble y Peter Farrelly está detrás de la dirección.
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