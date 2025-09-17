Revelan el nombre de la presunta nueva pareja de Laurita Fernández: quién sería

El periodista siguió ofreciendo detalles sobre el vínculo que la uniría al jugador de vóley: “Me cuentan del entorno de la famosa que está en algo con un jugador de voley llamado Nicolás Lazo. Yo me comuniqué con él y ahora te voy a decir qué me dijo”, señaló. Según Etchegoyen, Nicolás Lazo es reconocido en su disciplina y ya habría coincidido en al menos dos ocasiones con Fernández en el teatro, además de un encuentro en el departamento del deportista. “Me dicen que Nicolás ya la vio dos veces en el teatro. Se vieron por lo menos una vez en el departamento de él me dicen y también lo que me aseguran que él está re enamorado de Laurita”, detalló el conductor.