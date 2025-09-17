Revelan el nombre de la presunta nueva pareja de Laurita Fernández: quién sería
La conductora estaría conociendo a un nuevo hombre en su vida, según fuentes cercanas.
Desde que Laurita Fernández decidió poner fin a su relación con Peluca Brusca, la conductora ha disfrutado de su soltería sin ataduras ni formalidades. En este marco, empiezan a circular versiones sobre un posible romance con un jugador de vóley que ha llamado la atención de los medios. Juan Etchegoyen reveló, con nombres y datos precisos, el vínculo que vincularía a la artista con Nicolás Lazo, deportista del club Ciudad de Buenos Aires.
“Ustedes saben que en este programa yo he contado algunas cositas del presente de Laurita Fernández, hablé de un tal Lolo Martínez pero al parecer la lista continúa”, indicó el conductor, dejando entrever que la vida amorosa de Fernández no se limita a lo que se había dicho hasta ahora. Etchegoyen continuó profundizando sobre el tema: “Nunca más se habló de este surfer que según tengo entendido mantiene el vínculo con la conductora pero ahora se suma alguien a la lista. Es un chongueo de invierno hasta ahora”, explicó, dejando en claro que, por el momento, no se trataría de un romance formal.
El periodista siguió ofreciendo detalles sobre el vínculo que la uniría al jugador de vóley: “Me cuentan del entorno de la famosa que está en algo con un jugador de voley llamado Nicolás Lazo. Yo me comuniqué con él y ahora te voy a decir qué me dijo”, señaló. Según Etchegoyen, Nicolás Lazo es reconocido en su disciplina y ya habría coincidido en al menos dos ocasiones con Fernández en el teatro, además de un encuentro en el departamento del deportista. “Me dicen que Nicolás ya la vio dos veces en el teatro. Se vieron por lo menos una vez en el departamento de él me dicen y también lo que me aseguran que él está re enamorado de Laurita”, detalló el conductor.
Sin embargo, no todo estaría confirmado. Etchegoyen aclaró que, al hablar con Lazo, este negó conocer a Laurita. “Hablé con Nico hoy y él me desmiente conocer a Laurita. A esta hora se siguen en redes sociales y me dicen todo lo que te cuento pero vamos a esperar a ver si prospera esto. No imaginen formalidad. 100% chongueo”, cerró, dejando la puerta abierta a que, por ahora, se trate solo de un acercamiento sin compromisos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario