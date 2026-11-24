"Para mí fue un día difícil el viernes, porque no me lo esperaba. Yo, como todo el mundo sabe, tenía contrato un año más", comenzó explicando Flor. También contó que durante todo 2026 había mantenido conversaciones con las autoridades de El Nueve para recuperar el horario que tenía anteriormente, de 13.30 a 14, ya que consideraba que el cambio de franja había perjudicado los números del programa. Incluso reveló que estaba organizando sus vacaciones cuando recibió la comunicación de que el canal había sido comprado por Mandarina y que su horario ya estaba comprometido.