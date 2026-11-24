Flor de la V rompió el silencio tras el final de Los Profesionales y explicó por qué lo anunció al aire
La conductora contó cómo recibió la noticia del levantamiento del ciclo de El Nueve y aclaró por qué sus panelistas se enteraron durante la emisión.
Flor de la V rompió el silencio después de la polémica que se generó por el anuncio en vivo del final de Los Profesionales de Siempre. Luego de que sus compañeros se mostraran sorprendidos al enterarse frente a las cámaras de que el ciclo terminará el próximo 31 de enero, la conductora habló con Ángel de Brito en LAM y explicó cómo se desencadenó la situación. En ese contexto, negó haber tenido alguna intención de perjudicar a los integrantes del panel y aseguró que todo se produjo por un malentendido con su productora.
"Para mí fue un día difícil el viernes, porque no me lo esperaba. Yo, como todo el mundo sabe, tenía contrato un año más", comenzó explicando Flor. También contó que durante todo 2026 había mantenido conversaciones con las autoridades de El Nueve para recuperar el horario que tenía anteriormente, de 13.30 a 14, ya que consideraba que el cambio de franja había perjudicado los números del programa. Incluso reveló que estaba organizando sus vacaciones cuando recibió la comunicación de que el canal había sido comprado por Mandarina y que su horario ya estaba comprometido.
"Me dicen: 'Se compró Mandarina. Y con esta compra tu horario ya está ocupado. Así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales'. Así, ni más ni menos", relató sobre la manera en que se enteró de la decisión. La conductora también manifestó su disconformidad con el cambio de horario que había tenido el ciclo y adelantó que, debido a que todavía tiene un contrato vigente, podría recurrir a sus abogados para reclamar por esa situación.
Flor de la V explicó por qué sus panelistas se enteraron en vivo
Uno de los aspectos que más cuestionamientos generó fue que los integrantes del panel desconocieran la decisión hasta que la propia conductora la comunicó durante el programa. Al respecto, Flor explicó que había hablado previamente con su productora, Pabla Holleman, y que entendió que ella se iba a encargar de transmitir la noticia al resto del equipo. Sin embargo, eso no ocurrió como esperaba y terminó anunciando el levantamiento del ciclo sin saber que sus compañeros todavía no estaban al tanto.
"Cuando yo se lo comunico a ella, me dice: 'Bueno, yo se lo digo'. Y yo subí muy justo para el aire, porque tuve que retocarme, porque estaba bastante afectada", recordó. Según explicó, había tenido varias entrevistas antes de ingresar al canal y atravesaba una jornada particularmente movilizante, que coincidía con el Día Internacional de la Memoria Trans. Por eso, sostuvo que no llegó al estudio con la intención de sorprender a sus compañeros ni de exponerlos frente a las cámaras.
"Fue un teléfono descompuesto, pero no fue ninguna mala intención, ni mala leche", aseguró para despejar las dudas sobre su comportamiento. La conductora insistió en que creyó que el equipo ya había recibido la información y que recién durante la transmisión advirtió que sus compañeros desconocían lo que estaba sucediendo.
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