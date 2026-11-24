Tiago PZK y La Joaqui quedaron varados en una ruta de la Patagonia y pidieron ayuda
Los artistas sufrieron un inconveniente mecánico mientras recorrían las inmediaciones de Esquel, en Chubut.
Tiago PZK y La Joaqui vivieron un inesperado contratiempo durante su recorrida por la Patagonia. La pareja quedó varada en una ruta de Chubut, en las afueras de Esquel, luego de que la camioneta en la que viajaban sufriera un desperfecto que les impidió seguir adelante. Ante la situación, el músico decidió recurrir a sus seguidores de Instagram para conseguir ayuda y encontrar a alguien que pudiera remolcar el vehículo.
"Nos quedamos acá en la ruta, si alguien nos puede venir a remolcar… estamos haciendo dedo", contó Tiago en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. En el video se lo pudo ver junto a la camioneta detenida, mientras registraba el paisaje patagónico y explicaba el inconveniente que estaban atravesando. La Joaqui también apareció en las imágenes y se acercó a su pareja para abrazarlo, en medio de la espera por una solución.
El episodio llamó la atención de sus seguidores, que rápidamente se hicieron eco de la publicación. Aunque el cantante se tomó el contratiempo con humor, la situación los obligó a interrumpir el recorrido y buscar asistencia para poder continuar con el viaje. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre cómo se resolvió el problema mecánico ni si finalmente consiguieron el remolque que necesitaban.
El viaje de Tiago PZK y La Joaqui por la Patagonia
La pareja compartió distintos momentos de su escapada a través de las redes sociales, donde suele mostrar parte de su intimidad y sus actividades juntos. En esta oportunidad, el viaje tuvo una parada inesperada en las inmediaciones de Esquel, en la provincia de Chubut, después del desperfecto que sufrió el vehículo.
La relación entre los dos artistas también despertó interés entre sus seguidores, que siguen de cerca sus publicaciones y apariciones públicas. Esta vez, sin embargo, el protagonismo se lo llevó el imprevisto en plena ruta patagónica y el particular pedido de ayuda que hizo Tiago para salir del apuro.
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