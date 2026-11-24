"Nos quedamos acá en la ruta, si alguien nos puede venir a remolcar… estamos haciendo dedo", contó Tiago en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. En el video se lo pudo ver junto a la camioneta detenida, mientras registraba el paisaje patagónico y explicaba el inconveniente que estaban atravesando. La Joaqui también apareció en las imágenes y se acercó a su pareja para abrazarlo, en medio de la espera por una solución.