Flor de la V habló de sus supuestos chats con Fede Bal

"Cuando me voy del programa, me desconecto de todo. Entonces, me enteré de unos chats falsos entre Fede Bal y la señora. Yo voy a hablar de este tema porque la verdad es que estuve pensando y tengo un sabor amargo", comenzó diciendo Flor.

"¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans. Y, en este caso, yo quiero hacer foco en eso. Cuando señalan que Fede habría tenido una relación con una mujer trans, lo dicen desde un lugar de prejuicio", conjeturó.

Flor remarcó que, desde el inicio de su carrera, que tiene que lidiar con la discriminación en el medio. "Desde que yo debuté no un hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales. Se han burlado, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome".

"¡No tengan vergüenza! ¡Nunca más! No les voy a dar ese poder. No tenemos nada malo. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo. Te lo digo a vos, que te burlabas de mí, y a todos, ¡no te da la cara, no les da la cara! ¿Y saben qué les digo a esas personitas que están mirando? No tengas miedo de nada. Que no te hagan sentir vergüenza de tu cuerpo. Sos maravilloso. Maravillosa. Maravillose", cerró con un mensaje para las diversidades sexuales.