Florencia de la V contó cómo se bautizó y emocionó a Mirtha Legrand

Sin embargo, no ocultó el dolor que significó vivir años bajo una identidad que no la representaba legalmente, a pesar del afecto del público: “Para la gente yo era Florencia de la V, pero vos no sabés lo difícil que era transitar con tu DNI sin que te sientas representada”. En este sentido, vinculó la lucha por la identidad trans con la historia profunda de la Argentina, asegurando que “la identidad es fundamental. En nuestro país, con todo lo que significan los desaparecidos y la historia, es lo más hermoso y lo más importante que hizo nuestro Congreso”.

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A pesar de los logros legales, Florencia fue tajante al analizar la realidad cotidiana de la comunidad trans. Ante la pregunta de Mirtha sobre si hoy es fácil vivir en el país siendo una persona trans, la respuesta fue un rotundo “Hoy por hoy, no”.

La actriz alertó sobre un retroceso en la calidad de vida y un aumento de la vulnerabilidad: “No hay acceso al trabajo, a la salud. Es complicado. Creció la violencia, mucho la violencia, la persecución. La verdad que son momentos difíciles”. La charla también abordó la preocupación por episodios de violencia en ámbitos sanitarios, situaciones que Florencia calificó como “tremendas”, reafirmando que, si bien la identidad es un derecho conquistado, la igualdad plena sigue siendo una batalla diaria en las calles y en las instituciones.

Flor de la V habló de Carmen Barbieri y contó detalles de su conflicto

En el vertiginoso mundo de la televisión argentina, un retraso de apenas ciento veinte segundos puede transformarse en el inicio de una guerra mediática. Sin embargo, Florencia de la V decidió bajar los decibeles y ponerle nombre y apellido a la verdadera causa de su reciente fricción con Carmen Barbieri. Invitada al emblemático programa de Mirtha Legrand, la conductora de Intrusos desarticuló cualquier rumor de enemistad profunda con una honestidad brutal que sorprendió a los demás invitados y a la propia Chiqui.

El conflicto original se había gestado a raíz de una demora mínima en el traspaso de horario entre los programas que ambas encabezan. Aquellos dos minutos de tardanza por parte de Barbieri fueron suficientes para que De la V manifestara públicamente su fastidio, alimentando versiones de un quiebre en la relación entre las dos divas del espectáculo.

Fiel a su histórico rol de inquisidora de la farándula, Mirtha Legrand no dejó pasar la oportunidad de consultar sobre la interna. “¿Vos te enojaste con Carmen Barbieri?”, disparó la conductora sin preámbulos. Florencia, lejos de evadir la cuestión o buscar excusas profesionales, optó por una respuesta directa y cargada de autocrítica: “No. Un día me entregó el programa un poco más tarde, pero no era por ella. Yo estaba cruzada… es la menopausia, Mirtha”, confesó entre risas.

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Con esta declaración, la actriz no solo eximió de culpa a su colega, sino que visibilizó una transición biológica que suele ser tabú en los medios, utilizándola como explicación para su reacción desmedida frente al cronómetro televisivo.

Lejos de cerrar el tema con una frase corta, Florencia profundizó en el estado de ánimo que atraviesa actualmente y cómo los factores externos impactan en su paciencia diaria. Describió un cuadro de malestar que combina lo físico con lo emocional, dejando claro que el problema nunca fue personal con la conductora de Mañanísima.

“Estoy con cambios de humor, hinchada, me molesta la humedad… es tremendo. No sé si son las hormonas, un poco de todo, pero a Carmen la adoro”, detalló la conductora. De esta manera, De la V reafirmó el vínculo de afecto que la une a Barbieri, atribuyendo el exabrupto a una sumatoria de irritabilidad hormonal y condiciones climáticas, más que a una verdadera falta de ética laboral de su compañera.

La revelación de Florencia en la mesa más famosa del país sirvió para humanizar las tensiones del "vivo" y, de paso, recordar que detrás del maquillaje y las luces de los estudios, las grandes figuras también lidian con los desafíos más mundanos de la salud y el paso del tiempo.